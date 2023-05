L’ombra della ‘ndrangheta sull’omicidio di Claudia Iacono, uccisa in Canada

MONTREAL – E’ stata uccisa a colpi d’arma da fuoco, Claudia Iacono, 39 anni, nuora del boss calabrese, Moreno Gallo morto nel 2013 ad Acapulco, in Messico, dove si era trasferito proprio per sfuggire ad un clan nemico. Secondo quanto emerso la vittima, era in un parcheggio di un’area commerciale di Montreal, in Canada. L’ipotesi è che sia stata vittima della faida tra clan.

Secondo le ricostruzioni fornite dai media canadesi, la donna era ferma in auto nei pressi del salone di bellezza che gestiva. Claudia Iacono, madre di due figli e influencer sui social, era la moglie di Anthony Gallo, figlio del boss ucciso 10 anni fa. L’agguato è avvenuto in pieno pomeriggio. Contro di lei sarebbero stati esplosi almeno 6 colpi e la polizia canadese ha avviato le indagini ed è sulle tracce del killer.