Lo spinoso caso dei tirocinanti calabresi (ri)discusso in Regione: «vogliamo dargli stabilità»

CATANZARO – La mancata stabilizzazione dei 4mila tirocinanti calabresi continua ancora a tenere banco. La commissione Bilancio del Senato, a dicembre, ha archiviato l’emendamento al decretoFiscale – nato dalla collaborazione tra Regione Calabria-Fratelli d’Italia – finalizzato a consentire alle amministrazioni pubbliche di bandire procedure selettive per l’accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di 18 ore settimanali, della durata di 18 mesi, per le quali hanno la priorità i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale calabresi.

“Continua il percorso avviato dalla Regione Calabria e dalle forze parlamentari di centrodestra finalizzate a trovare una soluzione e dunque una strada percorribile per dare stabilità ai 4000 tirocinanti impegnati in percorsi di inclusione sociale negli enti calabresi. Stiamo lavorando e ci confrontiamo quotidianamente per dare un lavoro certo, confidando nell’ultimo emendamento presentato per chiudere positivamente la lunga storia di un bacino di precari che meritano dignità lavorativa”.

Lo ha dichiarato l’assessore alle politiche del lavoro e formazione professionale, Giovanni Calabrese, a conclusione del tavolo di confronto, che si è svolto alla Prefettura di Catanzaro, con il prefetto Enrico Ricci, la presidente dell’Anci Calabria, Rosaria Succurro, la vice capo di Gabinetto del presidente Occhiuto, Maria Cantarini, il dirigente generale del Dipartimento welfare e lavoro, Roberto Cosentino, con le Organizzazioni sindacali.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito l’impegno e l’importanza dei tirocinanti impiegati e che, ancora oggi, non hanno avuto risposte certe.

“I tirocinanti di inclusione sociale sono un bacino di precari – ha aggiunto l’assessore Calabrese – per il quale sono state investite ingenti risorse non riuscendo a creare nemmeno un posto di lavoro e molti sono ormai giunti ad una età pensionabile senza nessuna certezza. La presentazione dell’emendamento sui tis nel decreto Milleproroghe dà fiducia ai tirocinanti. Ringrazio i parlamentari di Centro destra che stanno mostrando attenzione alla vertenza con atti concreti. Auspichiamo che in sede di conversione del decreto – ha affermato infine l’esponente della Giunta Occhiuto – l’emendamento, che ha già avuto l’ammissibilità delle relative Commissioni, possa essere approvato”.