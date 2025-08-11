HomeCalabria

Litorale e mare più pulito con la collaborazione di tutti, sulla spiaggia di Bivona arriva il pesce mangiaplastica

Con lo slogan "Riempiamo questo pesce, non quelli in mare", il Comune ha fatto installare un enorme contenitore per la raccolta dei rifiuti in plastica che purtroppo, spesso, vengono abbandonati indiscriminatamente

F.B.
VIBO VALENTIA – Garantire la pulizia della spiagga e sensibilizzare la cittadinanza ed i turisti sulla necessità di mantenere il decoro non soltanto sulle strade ma anche sugli arenili. È questo l’obiettivo del Comune di Vibo Valentia, che tramite l’assessorato all’Ambiente, con lo slogan “Riempiamo questo pesce, non quelli in mare”, ha fatto installare sulla spiaggia di Bivona un grande “pesce mangiaplastica”, un enorme contenitore per la raccolta dei rifiuti in plastica che purtroppo, spesso, vengono abbandonati indiscriminatamente.

“Ormai tutti noi conosciamo i danni causati dall’abbandono della plastica – dichiara l’assessore all’Ambiente, Marco Miceli -. E sappiamo bene come le microplastiche che finiscono in mare provochino l’alterazione dell’apparato digerente e del dna dei pesci, incidendo negativamente sulla catena alimentare ed alla fine anche sull’uomo stesso. Ecco perché diventa importante contribuire attivamente affinché non si veda più, su qualunque spiaggia, la plastica abbandonata”.

