LAMEZIA TERME (CZ) – Un giovane ha accoltellato un vicino di casa al culmine di una lite condominiale per futili motivi di vicinato connessi ad un parcheggio. Con questa accusa, un 21enne è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme per tentato omicidio. La vittima, un 26enne, si trova adesso ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale lametino per due profonde ferite alla schiena.

La violenta lite e l’accoltellamento

I fatti risalgono alla serata del 22 maggio scorso. I militari del Nucleo operativo e radiomobile e della Stazione di Lamezia Terme Sambiase sono intervenuti in un condominio per una violenta lite tra residenti segnalata al 112 NUE. Le indagini, secondo l’accusa, hanno permesso di individuare in pochissimo tempo il responsabile dell’aggressione, ricostruendo la dinamica dei fatti.

Due fendenti alla schiena di un 26enne con un coltello da cucina

Il 21enne avrebbe sferrato due fendenti alla schiena della vittima utilizzando un coltello da cucina con lama di 25 centimetri che è stata trovata nell’immediatezza e sequestrata per gli accertamenti. Gli investigatori hanno anche acquisito e analizzato i filmati degli impianti videosorveglianza presenti nella zona e ascoltato alcuni testimoni, che hanno consentito di identificare subito l’autore che si è costituito poco dopo nella caserma dei carabinieri di Sambiase. Stamani il gup di Lamezia Terme ha convalidato l’arresto e disposto la traduzione in carcere dell’indagato su richiesta della Procura della Repubblica che coordina le indagini.