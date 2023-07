Litiga con il vicino e lo ferisce con una zappa, arrestato per tentato omicidio

BORGIA – Avrebbe aggredito il vicino di casa per problematiche condominiali colpendolo ripetutamente e ferendolo alla testa e all’orecchio con una zappa. Un uomo di 78 anni è stato arrestato dai carabinieri a Borgia, in provincia di Catanzaro, con l’accusa di tentato omicidio. La persona ferita è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Catanzaro dove è stata medicata.

A causa di quanto accaduto il figlio della vittima dell’aggressione, un uomo di 34 anni, è stato denunciato in stato di libertà perché è accusato di avere minacciato di morte il 78enne con una mazza da baseball che è stata sequestrata dagli specialisti della Squadra rilievi del Comando provinciale Carabinieri di Catanzaro. I militari hanno posto sotto sequestro anche altri elementi e la zappa utilizzata per il tentato omicidio. La persona arrestata è stata portata in carcere.