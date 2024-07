Lite tra minorenni finisce a forbiciate, grave un sedicenne

SELLIA MARINA (CZ) – Lo avrebbe trascinato nella pineta e colpito con una forbice. E’ accaduto nella tarda serata di ieri a seguito di una prima lite, avvenuta tra due ragazzini, nei pressi di un lido a Sellia Marina. Il minore ferito, 16 anni, originario di Roma e in vacanza in Calabria, si trova adesso ricoverato all’ospedale di Catanzaro, in prognosi riservata dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza.

A ferirlo con una decina di fendenti, sarebbe stato un altro ragazzino, di 17 anni, che è stato denunciato per tentato omicidio. Non sono ancora stati chiariti dai carabinieri i motivi che hanno portato alla violenta aggressione; forse uno scambio di droga, marijuana ma le circostanze sono da accertare.