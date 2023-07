Lite sul lungomare finisce a coltellate, arrestato il presunto autore

CROTONE – I carabinieri hanno arrestato un uomo per tentato omicidio, minacce e porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere. Secondo quanto ricostruito ieri, al culmine di una violenta lite scoppiata per futili motivi sul lungomare di Torre Melissa, avrebbe ferito con un coltello un’altra persona colpendola al fianco ed alla schiena. L’autore del gesto si è poi dato alla fuga ma i carabinieri intervenuti prontamente, sono riusciti a raccogliere subito indizi sul conto dell’aggressore e a bloccarlo. Il ferito, trovato a terra ricoperto di sangue, in gravi condizioni, è stato portato in ospedale.

