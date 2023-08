Lite finisce in tragedia, morto un ambulante di 35 anni

CITTANOVA (RC) – E’ morto per una grave emorragia Aziz Arab, 35enne di nazionalità marocchina, deceduto la scorsa notte all’ospedale di Polistena. Secondo quanto emerso l’uomo avrebbe avuto una violenta lite, forse per motivi economici, con alcuni connazionali quando per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto ferito accidentalmente ad una gamba con un coltello che pare lui stesso impugnasse. La lama pare abbia reciso un’arteria e, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, l’ambulante è spirato in Pronto Soccorso.

- Pubblicità sky-