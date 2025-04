L’imprenditore Fiamingo torna a casa dopo l’esplosione nella sua azienda: «ora sto bene»

- Advertisement -

SPILINGA (VV) – “Desidero ringraziare di cuore tutte le persone che, in questi due mesi, si sono preoccupate per me e mi hanno dimostrato affetto chiedendo delle mie condizioni. Il vostro supporto è stato prezioso”. Con queste parole l’imprenditore e presidente Consorzio della ‘nduja di Spilinga Francesco Fiamingo, di 58 anni, ringrazia quanti gli sono stati vicino.

L’incidente risale al 14 febbraio scorso quando Fiamingo rimase gravemente ustionato in seguito ad un’esplosione causata probabilmente da una fuga di gas avvenuta in un locale separato rispetto alla struttura principale della sua impresa a Spilinga, nel Vibonese. Fiamingo, aveva riportato ustioni sull’80% del corpo. Dal Pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia era stato trasferito al centro specializzato grandi ustioni di Catania. In tanti hanno espresso la loro vicinanza dopo le sue parole affidate al social network, in cui spiega “Ora sto bene e sono finalmente tornato a casa”.