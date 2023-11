L’Ente Parchi Marini Regionali Calabria apre le porte al Servizio Civile Universale

COSENZA – Nell’ambito della promozione del servizio civile universale, in ottemperanza al Decreto Commissariale n. 76 del 17 ottobre 2023, l’Ente Parchi Marini Regionali (EPMR) della Calabria ha emanato un provvedimento di notevole importanza, al fine del rafforzamento dei propri compiti istituzionali.

L’EPMR, infatti, con la collaborazione del Centro Studi FUTURA, ha ottenuto l’accreditamento all’Albo degli Enti del Servizio Civile Universale, impegnandosi, per i prossimi tre anni, a coinvolgere 30 operatori volontari, nei propri progetti di tutela e promozione ambientale all’interno dei Parchi Marini calabresi.

Il partenariato tra l’EPMR e il Centro Studi FUTURA, offrirà anche importanti opportunità di crescita e formazione per i volontari, contribuendo a rendere il Servizio Civile Universale un’esperienza completa e formativa. Ogni volontario, motivato dalla passione per la natura e la sostenibilità, affiancato e coordinato dal personale dell’Ente, contribuirà in prima persona alla tutela e alla corretta fruizione dei delicati e pregiati marini e costieri dei Parchi.

L’Accordo tra l’EPMR e il Centro Studi FUTURA segna un importante passo avanti, nella strada intrapresa, per la piena operatività dei sei parchi marini regionali, sia nei compiti di salvaguardia e tutela che in quelli di promozione e fruizione sostenibile.

Come spiegato dal direttore generale del Centro Studi FUTURA, Carmelo Coltellaro, i progetti di Servizio Civile Universale presso L’EPMR saranno avviati nei prossimi mesi e offriranno un importante apporto alla salvaguardia ambientale, nonché alla sensibilizzazione della collettività al rispetto della natura e alla consapevolezza delle bellezze naturali che la Calabria possiede.