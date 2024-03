Lega i cavalli davanti al Comune, la protesta di un imprenditore: «l’Ente mi deve 120mila euro»

SERSALE (CZ) – Lega i cavalli davanti al Comune di Sersale, in provincia di Catanzaro. E’ il segno di protesta di un imprenditore, Santo Angiletti, che lamenta il mancato pagamento di una fattura da parte dell’ente di ben 120mila euro.

“Cinque cavalli, di proprietà del comune di Sersale, sono stati sequestrati nel 2018 dai carabinieri forestali – spiega l’imprenditore sui social – e sono stati affidati a me come custode che gli ho dato vitto e alloggio. Dal 2018 ad oggi non ho preso un euro e avanzo intorno ai 120/130 mila euro, racconta. Il tribunale, in primo e in secondo grado, gli ha dato ragione ma dall’ente, ad oggi, ancora nessuna fattura pagata.

“Devono riprenderseli, non ce la faccio più a mantenerli”, spiega ancora Giletti. L’uomo era disposto anche a stralciare la fattura di 100mila euro dimmezzandola a 50mila euro. Il sindaco di Sersale, Carmine Capellupo, replica: chiariremo la cosa in privato, e troveremo la soluzione.