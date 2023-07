Le tartarughe scelgono la Calabria per nidificare, a Sibari e Davoli due nidi

COSENZA – È iniziata la stagione della riproduzione e le tartarughe Caretta Caretta hanno scelto ancora una volta alcune spiagge della Calabria per dare alla luce i loro piccoli. A Sibari, nell’area Sic, tra Marina e i Laghi di Sibari, nel fine settimana è stata scoperta la presenza di un nido. «È una notizia straordinaria – ha commentato il sindaco Giovanni Papasso – la presenza della tartaruga Caretta caretta è un segno tangibile che le nostre acque marine e le nostre spiagge sono pulite. Dovremmo essere felici e orgogliosi di questo eccezionale evento». L’area è stata recintata per proteggere il nido.

Sorpresa anche sulla spiaggia di Davoli, nel catanzarese, dove ieri una tartaruga Caretta Caretta ha depositato le sue uova, davanti gli occhi increduli dei bagnanti che hanno allertato i volontari dell’associazione Sso Tartarughe marine che hanno immediatamente raggiunto il luogo indicato. Fausto Larussa, uno dei bagnanti che ha seguito la scena suggestiva ed emozionante, ha raccontato di «avere visto improvvisamente la tartaruga uscire dall’acqua e recarsi sulla sabbia, dove ha depositato le sue uova prima di tornare in acqua». I volontari hanno subito raggiunto il posto segnalato e hanno recintato l’area per mettere in sicurezza le uova.