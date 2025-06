- Advertisement -

COSENZA – Le spiagge più belle della Calabria 2025? Sono tantissime le spiagge iconiche della nostra regione, ognuna con le proprie caratteristiche: da quelle con la sabbia bianchissima e il mare coloro turchese a quelle con la sabbia rossa finissima e che offrono contrasti e colori spettacolari con il mare blu. Dalle spiagge dove la montagna incontra la sabbia e il blu fondendosi con la natura selvaggia a quelle con bellissime calette e scogliere che si raggiungono solo attraverso alcuni sentieri.

Elencarle tutte sarebbe davvero impossibile, ma per chi desidera passare un fine settimana all’insegna del relax, del mare incontaminato e dei paesaggi mozzafiato, vi proponiamo per questo fine settimane le prime 10 spiagge più belle della Calabria spaziando dalla costa del Cedri fino alla Costa degli Dei, dalla Costa Viola e degli Aranci a quella dei Saraceni e degli Achei.

Vi sveliamo 10 tra le spiagge più belle della Calabria 2025

Uno scenario variegato e affascinante, perfetto per chi cerca un fine settimana di relax, natura e bellezza autentica. Che tu preferisca una spiaggia attrezzata o una caletta selvaggia, troverai in queste spiagge il tuo angolo di paradiso

Punta Fiuzzi – Praia a Mare (CS) – Costa degli aranci

Situata di fronte all’iconica Isola di Dino, famosa per le sue grotte marine come la Grotta Azzurra e la Grotta del Leone, ecco la meravigliosa spiaggia di Punta Fiuzzi a Praia a Mare. Fatta di ghiaia scusa e ciottoli con un mare cristallino e colori dal verde smeraldo all’azzurro è perfetta per lo snorkeling. Sulla scogliera sovrastante si trova la storica Torre di Fiuzzi, una torre di avvistamento del XVI secolo, che aggiunge un tocco di storia al paesaggio.

Come arrivare: Raggiungibile in auto seguendo la Strada Statale 18 da Cosenza verso Nord. Uscire a Praia a Mare e poi seguire le indicazioni verso la spiaggia. Disponibili parcheggi e stabilimenti balneari nelle vicinanza. In treno: la spiaggia dista circa 2 km dalla stazione ferroviaria

————————————————————

Scoglio di Pietra Cervaro – Rocca Imperiale (CS) – Costa degli Achei

Un angolo incontaminato ai piedi del meraviglioso borgo di Rocca Imperiale, con lo Scoglio Cervaro che emerge dal mare come una scultura naturale. Ideale per chi cerca un’atmosfera selvaggia e fotografica, lo Scoglio si trova a sud di Rocca Imperiale e permette letteralmente di tuffarsi in un mondo ricco di vita e colori. Bandiera blu 2025 questa spiaggia è da sempre la preferita dagli amanti dello snorkeling e dell’adrenalina. Grazie al mare profondo e cristallino è possibile tuffarsi da qualsiasi lato dello Scoglio.

Come arrivare: Tramite la Statale 106. Se si arriva da Cosenza direzione Taranto. Da Rocca Imperiale Marina si prosegue in direzione nord lungo la costa. Lo scoglio si raggiunge facilmente con una breve passeggiata, parcheggiando poco distante dalla spiaggia.

——————————————————————————————–

La Marinella (Paradiso del Sub) – Zambrone (VV) – Costa degli Dei

Nota come il Paradiso del Sub, la spiaggia della Marinella a Zambrone è una chicca nascosta e selvaggia, nota per il colore smeraldo dell’acqua e le sue piccole calette naturali circondate da grandi pareti di roccia e scogli, incorniciata da fondali bianchissimi e dove il mare limpidissimo si colora di turchese.

Particolare caratteristica di questa spiaggia è anche il grande “Scoglio del Leone”, per la sua caratteristica conformazione che lo fa somigliare, appunto, al Re della savana mentre ruggisce, guardando fiero il mare aperto e dal quale i più temerari possono tuffarsi da un’altezza di svariati metri. Si tratta di una scogliera di granito davvero particolare, che sicuramente stuzzicherà la curiosità di adulti e bambini. Benvenuti in paradiso… benvenuti nel “Paradiso del Sub“.

Come arrivare: Da Cosenza Autostrada A2 direzione Sud. Uscita allo svincolo di Pizzo Calabro e poi Statale 18 direzione Tropea. Arrivati a Zambrone di esce allo svincolo della stazione. Alla spiaggia si arriva con un sentiero scosceso ma suggestivo, partendo proprio dalla stazione ferroviaria. Consigliate scarpe comode e portarsi dietro cibo e bevande perchè non sono presenti lidi.

—————————————————————————

Michelino – Parghelia (VV) – Costa degli Dei

Situata a Parghelia, questa è una delle spiagge più fotografate e amate della Calabria e della Costa degli Dei, celebre per i suoi fondali trasparenti e le sue calette caraibiche La spiaggia di Michelino, il cui nome trae origine da un’antica struttura dedicata a San Michele, è raggiungibile solo a piedi, attraverso una lunga scalinata di oltre 210 gradini, dalla quale è possibile godere di un panorama spettacolare, con lo Stromboli che fa da sfondo, oppure via mare.

Per chi arriva a piedi, il consiglio è quello di lasciare la macchina nella zona residenziale del paese e portarvi tutto il necessario (acqua, cibo e ombrellone compreso). Sicuramente, la visita a questa spiaggia è un’esperienza indimenticabile, dove si può apprezzare la bellezza di un ambiente naturale e incontaminato.

Come arrivare: Da Cosenza Autostrada A2 direzione Sud. Uscita allo svincolo di Pizzo Calabro e poi Statale 18 direzione Tropea. Arrivati a Parghelia si lascia macchina poco più su dell’inizio del sentiero che porta alla spiaggia attraverso una scalinata di circa 200 gradini ben segnalata dal centro di Parghelia.

—————————————————————————————–

Tonnara di Palmi – Palmi (RC) – Costa Viola

Una spiaggia storica che si estende ai piedi del Monte Sant’Elia. Ideale per chi cerca mare pulito e un contesto naturale autentico. La spiaggia della Tonnara di Palmi, che si affaccia sul mar Tirreno, deve il suo nome ad un’antica tonnara, sorta ai primi del ‘900 per la pesca del pesce spada. Si tratta di una splendida spiaggia di sabbia bianca lunga quasi 2 chilometri, incastonata nell’omonima baia.

La spiaggia è delimitata a sud da quello che resta il simbolo della Tonnara di Palmi, ovvero l’imponente Scoglio dell’ulivo: una roccia in mezzo al mare raggiungibile a nuoto, sulla quale si trova un albero di ulivo solitario. A nord la spiaggia è delimitata da ciò che resta di un’antica scogliera e dominata alle spalle dal bastione montuoso del Sant’Elia che assume la forma di un leone accovacciato.

Come arrivare: Da Cosenza Autostrada A2 direzione Sud. Uscita allo svincolo di Palmi. Per raggiungere la spiaggia si scende verso la costa seguendo le indicazioni per la Tonnara. Ampi spazi per parcheggiare e diversi bar sul mare per passare un’intera giornata di relax

—————————————————————————

Capo Bruzzano – Ferruzzano (RC) – Riviera dei Gelsomini

Selvaggia e poco battuta dal turismo di massa, questa spiaggia è amata dagli amanti della tranquillità e del mare cristallino. La spiaggia di Ferruzzano è caratterizzata da sabbia dorata e ciottoli, soprattutto verso la riva. Lunga qualche centinaio di metri è bagnata da un mare cristallino cristallino e trasparente.

Capo Bruzzano è invece caratteristica per la presenza della sua scogliera con il mare che assume un colore tra il verde e il turchese. Si stende ai piedi di un promontorio dal quale è possibile ammirare la costa con un panorama mozzafiato. Le rocce scolpite dal vento e dal mare formano suggestive sculture naturali. In questa zona sono presenti siti di nidificazione delle tartarughe Caretta-Caretta. La spiaggia di Capo Bruzzano è stata classificata da Legambiente nel 2023 come una delle undici spiagge più belle d’Italia.

Come arrivare: Da Cosenza Autostrada A2 fino a Reggio Calabria. Poi Statale 106 Jonica verso Taranto, seguendo le indicazioni per Ferruzzano Marina e poi Capo Bruzzano. Si può anche arrivare in treno. La stazione ferroviaria dista solo una cinquantina di metri dall’arenile.

————————————————————————————————–

Baia di Caminia e Pietragrande – Stalettì (CZ) – Costa degli Aranci

Due perle della costa ionica catanzarese. L’incantevole baia di Caminia di Stalettì è conosciuta ovunque nel mondo per la sua natura incontaminata e meta esclusiva per tantissimi vacanzieri in cerca di luoghi mozzafiato e di spiagge dalle acque cristalline, Caminia è una delle località più suggestive della costa degli Aranci, grazie alla sua lunga spiaggia color avorio incastonata nella splendida scogliera di granito grigio, ovvero la scogliera di Torrazzo, che si erge a picco sul mare ed è compresa nel territorio di Caminia, che a sua volta fa parte del comune di Stalettì. Il mare in questo punto è incontaminato e cristallino.

La spiaggia di Pietragrande è un piccolo paradiso. Il mare cristallino, le tante spiaggette, le scogliere incantevoli, le antiche tradizioni storiche, compongono una cornice splendida per una fine settimana indimenticabile. Anche in questo caso la maggior parte delle spiagge sono accessibili solo via mare, ma una volta arrivati, si possono ammirare veri e propri angoli di paradiso.

Come arrivare: Da Cosenza Autostrada A2 fino a Lamezia Terme. Poi Strada statale 280 dei “Due Mari2 fino a Catanzaro e Strada statale “19 quater” fino Catanzaro Lido. Si imbocca successivamente la Statale 106 direzione Sud con uscita a Pietragrande-Caminia. Diversi parcheggi a pagamento lungo la spiaggia e stabilimenti balneari.

——————————————————————————————-

Spiaggia di Copanello – Stalettì (CZ) – Costa degli Aranci

Copanello è un piccolo golfo con acque trasparenti e lidi ben curati, molto apprezzata anche per le sue terme e i resti archeologici. Copanello è costituita da due località, Copanello Alta e Copanello Lido: quest’ultima è una delle più importanti stazioni balneari della Calabria, offrendo al turista infrastrutture di prim’ordine. Copanello Lido è caratterizzata da un’ampia spiaggia dorata interrotta per un tratto dalla suggestiva scogliera sulla quale sorge il paese. Il mare è azzurro con fondali sabbiosi e digradanti, ideali per nuotare e fare il bagno. Una volta a Copanello, vale una visita la famosa grotta di San Gregorio.

L’alta scogliera su cui sorge il paese di Copanello si protende nel mare limpido e cristallino, interrompendo brevemente la spiaggia vasta e spaziosa. Piccoli scogli rocciosi incorniciano un variopinto fondale marino, famoso per la notevole bellezza. La spiaggia è amata dagli adulti e soprattutto dai bambini, che adorano tuffarsi dagli scogli e fingersi grandi esploratori per scoprire cosa si nasconde tra le rocce.

Come arrivare: Da Cosenza Autostrada A2 fino a Lamezia Terme. Poi Strada statale 280 dei “Due Mari2 fino a Catanzaro e Strada statale “19 quater” fino Catanzaro Lido. Si imbocca successivamente la Statale 106 direzione Sud con uscita a Copanello lido.

—————————————————————————————-

Punta Alice – Cirò Marina (KR) – Costa dei Saraceni

Situata sulla splendida costa ionica della Calabria, a nord di Cirò Marina, per il 25′ anno bandiera blu, Punta Alice è un luogo di rara bellezza e tranquillità. Conosciuta per le sue spiagge dorate con dune e le acque cristalline, questa località è un vero e proprio gioiello nascosto, perfetto per chi cerca relax, mare e natura incontaminata. Senza ombra di dubbio una delle spiagge più belle della Calabria per quanto riguarda la costa ionica.

Il colore del mare è di un azzurro intenso e nelle sue vicinanze si trova anche la foce del fiume Neto, di notevole importanza naturalistica perché scende dalla Sila Grande. Ricco di pesci è una zona perfetta per chi pratica lo snorkeling.

Come arrivare: Da Cosenza Statale 107 “Silana-Crotonese” fino a Crotone. Poi Statale 106 Jonica in direzione Taranto (circa 20 minuti) seguendo le indicazioni per Cirò Marina. Una volta usciti a Cirò Marina seguire le indicazioni per località Punta Alice.

———————————————————————————–

Le Cannella – Isola di Capo Rizzuto (KR) – Costa dei Saraceni

Una delle spiagge più suggestive e caratteritiche di tutta la costa Jonica crotonese, con la sua sabbia rossa finissima e le acque limpide. Meno conosciuta di molte altre zone e anche meno frequentata, è una spiaggia quasi selvaggia con il colore cristallino del mare che fa da contrasto al color cannella della sabbia in un contesto paesaggistico incontaminato. Un luogo perfetto anche per fare snorkeling con la presenza di tantissimi pesci.

La spiaggia libera è lunga e permette passeggiate rilassanti o attività sportiva. Si raggiunge facilmente scendendo pochi gradini dal parcheggio gratuito. Nella zona sono presenti anche alcuni bar e uno stabilimento balneare.

Come arrivare: Situata poco a sud di Le Castella, da Cosenza in auto si prende la Statale 107 “Silana-Crotonese” fino a Crotone. Poi Statale 106 Jonica in direzione Sud (Reggio Calabria) e seguire le indicazioni fino a Isola Capo Rizzuto. Una volta svincolati, prende la Strada Provinciale 47 verso il mare per arrivare in contrada Le Cannella.