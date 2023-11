Le eccellenze enogastronomiche cosentine in vetrina a Bruxelles

BRUXELLES – “Siamo a Bruxelles per fare conoscere le nostre imprese e le nostre eccellenze, che vanno dal vino, ai liquori ed all’olio extravergine di oliva”. Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Cosenza, Klaus Algieri, a margine dell’incontro sul tema “Strada degli oli di Cosenza”, organizzato in collaborazione con la Camera di commercio italo-belga.

L’iniziativa é stata promossa in concomitanza col Parlamento europeo delle imprese, che dà la parola direttamente agli imprenditori, organizzato ogni due anni da Eurochambres, in collaborazione con lo stesso Parlamento europeo ed a cui partecipano le imprese del territorio cosentino.

“Le Camere di commercio – ha detto il presidente nazionale di Unioncamere, Andrea Prete – servono esattamente a quello che vediamo in questa occasione. Facciamo conoscere sì le nostre bontà e le nostre eccellenze, ma anche le nostre imprese, che devono essere messe in contatto con quelle dei territori. Le Camere di commercio italiane all’estero sono oltre 80, in più di 60 Paesi. Hanno, quindi, un ruolo importantissimo”.