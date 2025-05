Le auto di medici e sanitari dell’ospedale nel mirino dei ladri, sindacato Nursind «servono controlli»

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – Nuovo tentativo di furto nel parcheggio alle spalle dell’ospedale Iazzolino di Vibo e a segnalarlo, ancora una volta, è il sindacato Nursind che sottolinea la paura per chi lavora ogni giorno per la salute pubblica. L’ultimo episodio risale a ieri sera, in via Omero alle spalle dell’ospedale. “Solo il maltempo ha impedito che il furto andasse a segno”, spiegano dal sindacato. Il veicolo dell’operatore sanitario è stato infatti ritrovato con i finestrini completamente abbassati e diverse parti smontate, segni inequivocabili di un’azione criminale mirata e – come purtroppo già accaduto – non isolata.

“Questo episodio è solo l’ultimo di una lunga serie – sottolineano dal Nursind –. Abbiamo già segnalato altri casi simili, ma la situazione continua a peggiorare. Non si tratta solo di danni materiali, ma di un clima di insicurezza che ha ripercussioni pesantissime sulla serenità psicologica del personale sanitario. È inaccettabile che chi si prende cura degli altri debba temere per la propria incolumità o per i propri beni”.

“Chiediamo con forza – afferma il segretario territoriale di Nursind Vibo Valentia, Domenico La Bella – che la Prefettura e le Forze dell’Ordine intensifichino i controlli nella zona dell’ospedale. Servono misure concrete e immediate per fermare questa escalation. La sicurezza di chi lavora per il bene collettivo deve essere una priorità, non una richiesta di cortesia”. “Confidiamo nella sensibilità degli organi di informazione – conclude La Bella – perché solo con l’attenzione pubblica potremo spingere le istituzioni ad agire con la rapidità e la determinazione che la situazione richiede”.