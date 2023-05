Lavoro, in Calabria crescono i dirigenti privati e soprattutto le donne manager

COSENZA – Cresce il numero dei manager e dei dirigenti in Italia +5,4% nel biennio 2020-2021, pur in presenza di un contesto economico difficile che risente ancora degli effetti del post pandemia, della risalita dell’inflazione e della guerra in Ucraina. Un dato che premia principalmente le donne che fanno segnare un +13,4% rispetto al +3,5% degli uomini su base nazionale.

Dati in Calabria

Il dato nazionale trova conferma e in Calabria si registra un incremento del + 66% che porta il numero complessivo dei manager a 415 con una crescita esponenziale delle dirigenti donne +126% dal 2020 al 2021.

A confrontarsi con gli associati e la stampa sulla trasformazione del mondo del lavoro e sulla figura dei dirigenti nel territorio e sui nuovi modelli di change management: Giuseppe Monti, Presidente Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata – Roberto Saliola, Vicepresidente Fondir – Enzo Memoli docente di change management.

“È incoraggiante l’aumento dei dirigenti privati avvenuto proprio in tempi di crisi – spiega Giuseppe Monti, Presidente Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata – le aziende stanno capendo che per competere e stare sul mercato serve più managerialità e noi stiamo promuovendo la presenza di manager e di cultura manageriale anche verso questo obiettivo. Sono numerosi gli ambiti nei quali interveniamo portando le competenze dei nostri manager a supporto volontario di tanti giovani studenti, start up e organizzazioni del terzo settore”.

Nello specifico il territorio calabrese fa registrare dati più che positivi, con una presenza complessiva di 415 manager (311 uomini e 104 donne) con un incremento del 66% Significativo lo scenario della provincia di Catanzaro dove si registra la crescita più alta + 87.5% raggiungendo 165 dirigenti (112 uomini e 53 donne), qui l’aumento delle dirigenti donna è ragguardevole 130%. Seguita da Cosenza che fa segnare un + 52,6% come crescita assoluta tra i manager arrivati a 116 nell’ultimo anno, con una crescita del comparto femminile che segna + 120%. Significativo il risulto della provincia di Reggio Calabria dove a una sostanziosa crescita complessiva del 72,5% della classe dirigente giunta a 88 membri (68 uomini e 20 donne) si affianca un’impennata a tre cifre della dirigenza femminile +185% nell’ultimo anno. Bene anche Vibo Valentia con una crescita complessiva del 31,6%. Infine, la provincia di Crotone si assesta su un +31% complessivo pari a 21 dirigenti (18 uomini e 3 donne) in cui solo dirigenza maschile cresce del 38% mentre quella femminile non registra nessuna variazione.

L’incremento delle figure manageriali a livello nazionale e regionale dimostra come imprenditori e aziende abbiano compreso l’importanza delle competenze e che senza figure manageriali non si cresce e non si compete sul mercato nazionale e men che meno in quello internazionale. Manager e dirigenti crescono in tutti i settori con un significativo +9% per il terziario e terziario avanzato e solo del 1,1% per l’industria, in crescita anche ambiti come Istruzione, Servizi di informazione e comunicazione nonché sanità e assistenza sociale segno di come il comparto dei servizi sia sempre più significativo per la crescita e lo sviluppo del Paese.

Tabella – I dirigenti nelle province della Calabria

(numero, %, variazione 2021/2020) DIRIGENTI 2021 2021 % SESSO 2021 VS 2020 Masc. Fem. Totale Masc. Fem. Masc. Fem. Totale Catanzaro 112 53 165 67,9% 32,1% 72,3% 130,4% 87,5% Cosenza 94 22 116 81,0% 19% 42,4% 120% 52,6% Crotone 18 3 21 85,7% 14,3% 38,5% 0% 31,3% Reggio Calabria 68 20 88 77,3% 22,7% 54,5% 185,7% 72,5% Vibo Valentia 19 6 25 76% 24% 18,8% 100% 31,6% CALABRIA 311 104 415 74,9% 25,1% 52,5% 126,1% 66% Totale ITALIA 97.323 25.129 122.452 79,5% 20,5% 3,5% 13,4% 5,4% Fonte: elaborazioni Manageritalia su dati Inps