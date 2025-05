Lavoro, in arrivo oltre 45mila assunzioni in Calabria tra maggio e luglio 2025

- Advertisement -

CATANZARO – I dati pubblicati da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro evidenziano una previsione di 45.930 nuove assunzioni tra maggio e luglio 2025, con un incremento di 5.620 unità rispetto allo stesso periodo del 2024.

Questo trend positivo, trainato principalmente dai settori del turismo e dei servizi, testimonia la vitalità e la resilienza del tessuto imprenditoriale calabrese. Tuttavia, la difficoltà nel reperire il 41% dei profili richiesti, in particolare tecnici, operai specializzati e professionisti sanitari, rappresenta una sfida significativa per le imprese. Per affrontare questa criticità, la Regione Calabria ribadisce il proprio impegno nel supportare gli imprenditori attraverso una serie di iniziative mirate.

I bandi Dunamis e Kaire per incentivare le assunzioni

Per l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese “Si tratta di una sfida che, con il dipartimento Lavoro guidato dal dirigente generale Fortunato Varone, affrontiamo con strumenti nuovi, tra cui i bandi Dunamis e Kaire, pensati proprio per incentivare le assunzioni di disoccupati, giovani e persone fragili. I Centri per l’Impiego regionali – sottolinea – sono a disposizione delle aziende per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Attraverso servizi di orientamento, preselezione e matching, i CPI rappresentano un punto di riferimento per le imprese alla ricerca di personale qualificato”.

La Regione ha attivato il bando Dunamis Calabria, che prevede incentivi per le imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati, svantaggiati, molto svantaggiati e con disabilità. Gli aiuti possono coprire fino al 75% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all’assunzione, con una dotazione finanziaria complessiva di 35 milioni di euro, destinata anche all’occupazione giovanile fino a 35 anni di età.

Inoltre, per le imprese operanti nella filiera turistica, è disponibile il bando Kaire Calabria, che offre incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati svantaggiati e con disabilità, sia a tempo determinato (minimo tre mesi) che indeterminato. Gli aiuti coprono fino al 75% dei costi salariali ammissibili. Vengono promossi anche percorsi di formazione e riqualificazione professionale in collaborazione con enti di formazione accreditati, al fine di colmare il mismatch tra le competenze richieste dalle imprese e quelle disponibili sul mercato del lavoro. Queste iniziative mirano a preparare una forza lavoro adeguata alle esigenze dei settori in crescita.

“La Regione – dichiara ancora l’assessore Calabrese – è al fianco degli imprenditori, consapevole che il successo delle imprese locali è fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del territorio. Attraverso il potenziamento dei servizi per l’impiego, l’erogazione di incentivi mirati e la promozione della formazione professionale, intendiamo creare un ecosistema favorevole all’occupazione e alla crescita sostenibile”.

Per ulteriori informazioni e per accedere ai servizi e ai bandi disponibili, invitiamo gli imprenditori a consultare i siti ufficiali della Regione Calabria e dei Centri per l’impiego.

È quanto si legge in una nota del Dipartimento Lavoro della Regione Calabria.