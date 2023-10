Lavori linea ferroviaria Catanzaro-Cosenza, Montuoro: «individuate soluzioni tecniche»

CATANZARO – “Rimane sempre alta l’attenzione sulla problematica dell’ammodernamento della rete ferrata che diminuirà notevolmente i tempi di percorrenza tra Catanzaro e Cosenza”. E’ quanto afferma Antonio Montuoro, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“Facendo seguito alle continue interlocuzioni – ha aggiunto Montuoro – con il Presidente Occhiuto, con l’assessore ai Trasporti della Regione Calabria, Emma Staine, che ha dimostrato una grande sensibilità a riguardo, attivando, sin da subito, una efficace sinergia istituzionale, e il management di Ferrovie della Calabria, ing. Ferraro, si è andati avanti nell’operato, tenendo conto delle richieste emerse dal Consiglio comunale aperto, convocato dal Comune di Decollatura, al quale hanno preso parte anche gli amministratori dei comuni limitrofi. Già in quella sede – ha rimarcato Montuoro – intervenuto a favore della risoluzione della problematica, avevo dettagliatamente esposto il lavoro avviato dalla Regione, dove insieme a Ferrovie della Calabria si stava già cercando un’opzione risolutiva rispetto ai lavori di potenziamento del tracciato della rete ferrata che collegherà Catanzaro a Cosenza, considerando le istanze provenienti dall’amministrazione comunale di Decollatura, come altresì da tutto il territorio limitrofo, dichiarando che, a seguito delle interlocuzioni già avvenute era in atto la previsione di una ulteriore opzione da parte della Regione Calabria, che potesse essere risolutiva circa la problematica e non eliminare le fermate nelle stazioni di Decollatura”.

Montuoro ha sottolineato soprattutto come “il serrato confronto operativo continui anche in queste ore. Sono state, infatti, individuate delle soluzioni tecniche, tutte studiate senza incidere sui tempi di percorrenza della tratta, che saranno discusse nella Conferenza dei servizi, alla quale parteciperà il Comune di Decollatura. Il tutto per raggiungere la soluzione che risulti essere più vicina alle esigenze esposte dall’ente montano e da quelli che insistono su quella vasta area, la quale tematica desta molta preoccupazione per il loro futuro”.

“Andranno, quindi, avanti le interlocuzioni, che si muoveranno in tale direzione. Garantiremo in ogni caso – ha concluso Montuoro – comunicazioni ufficiali a monitoraggio di tutto l’iter del procedimento. Ringrazio il Presidente Occhiuto per la sensibilità dimostrata rispetto alla tematica e l’assessore Staine per l’attenzione rivolta a un territorio strategico per lo sviluppo dell’area centrale della Calabria”.