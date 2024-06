Lavori in un’area sequestrata: deferito il rappresentante dell’impresa

VIBO VALENTIA – Nei giorni scorsi, nell’ambito di attività di polizia ambientale delegate dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, i militari della Guardia Costiera hanno effettuato un acceso ispettivo presso un insediamento produttivo, situato nella zona industriale del Comune di Vibo Valentia, dedito all’attività industriale di fabbricazione e lavorazione di moduli di carpenteria metallica, già sottoposto precedentemente a sequestro penale per violazione delle normative ambientali.

I militari accertano, all’interno dell’area sequestrata, lavori in corso di saldatura e verniciatura da parte dei dipendenti dell’azienda. Inoltre, in violazione delle direttive impartite dalla Procura della Repubblica sulla facoltà d’uso di uno dei capannoni oggetto di sequestro, riscontrano delle innovazioni relative alle postazioni di saldatura e sabbiatura. All’interno dello stesso capannone erano presenti dei moduli di carpenteria metallica, pronti per la consegna a terzi, nonché rifiuti derivanti da recenti attività di saldatura. Il legale rappresentante dell’impresa veniva deferito alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per violazione dei sigilli.