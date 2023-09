Lavoratori nei cda delle aziende. Occhiuto: «sono favorevole alla proposta Cisl»

LAMEZIA TERME (CZ) – “Sono favorevole alla proposta della Cisl di garantire una rappresentanza dei lavoratori nei Cda delle aziende”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a Lamezia Terme a margine del convegno nel corso del quale il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, ha illustrato la proposta di legge d’iniziativa popolare del sindacato sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende.

“Il contributo della Regione Calabria a questa proposta della Cisl – ha aggiunto Occhiuto – è quello di chi sa che i problemi dello sviluppo e del lavoro si affrontano insieme alle forze sindacali ed alle organizzazioni imprenditoriali. Ho verificato in questi quasi due anni di governo regionale che le organizzazioni sindacali, e la Cisl in particolare, hanno grandi capacità di collaborare ai percorsi di sviluppo che sono stati attivati, senza avere in questo senso un approccio meramente corporativo. Sono molto felice, tra l’altro, che abbiano già costituito un patto con le organizzazioni datoriali. Si tratta di una buona notizia soprattutto per chi, come me, ha la responsabilità di governare una Regione come la Calabria”.