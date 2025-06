Lavoratori ex Sibari Crati, arrivano i contratti a tempo indeterminato. Di Natale: «Un passo verso la stabilità»

- Advertisement -

CATANZARO – Per i lavoratori ex Sibari Crati arriva la firma dei contratti a tempo indeterminato. Lo ha annunciato questa mattina Graziano Di Natale specificando che i professionisti saranno impiegati presso il Consorzio Unico Calabria presso gli uffici del catasto in ottemperanza ai provvedimenti del TAR Calabria.

“Una nuova fase della loro carriera lavorativa – spiega Di Natale- che segna la conclusione di una lunga vicenda giuridica, durata anni, durante la quale i lavoratori hanno lottato per il riconoscimento dei loro diritti“.

La cerimonia di firma si è svolta nella giornata di ieri, 23 giugno, nella sede del Consorzio Unico Calabria, alla presenza del Commissario Dott. Giacomo Giovinazzo, dei lavoratori coinvolti e degli avvocati Graziano Di Natale e Francesco Grossi del foro di Paola.

Lavoratori Ex Sibari Crati, Graziano: “Giustizia è fatta”

“Siamo felici per i lavoratori, il loro impegno è stato premiato e oggi possiamo festeggiare un importante passo verso la stabilità e il riconoscimento professionale”, ha dichiarato Di Natale insieme al collega Francesco Grossi. I due hanno espresso la loro soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’importanza di questo traguardo non solo per i lavoratori, ma anche per l’accoglienza delle tesi difensive presentate nel corso della vicenda.

Come ha spiegato l’avvocato tramite la sua pagina Facebook: “Questa assunzione rappresenta la conclusione di un lungo e complesso iter giudiziario che ha visto protagonisti i lavoratori ex Sibari CRATI. La vicenda legale ha avuto un esito positivo, grazie alla conferma delle sentenze della Corte di Appello di Catanzaro da parte della Suprema Corte, la quale ha stabilito la trasformazione dei contratti a progetto in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

Una vittoria per i lavoratori, anche “un segnale positivo per l’intero settore, evidenziando l’importanza della tutela dei diritti nel mondo del lavoro” ha concluso Di Natale.