Lavoratori aggrediti a calci e pugni mentre svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti

PALMI (RC) – E’ accaduto ieri mattina durante il normale servizio per la raccolta rifiuti. Secondo quanto denunciato da Valerio Romano, della Filcams CGIL due lavoratori che svolgevano il servizio in località tonnara a Palmi “sono stati aggrediti con calci e pugni, colpevoli di non aver ritirato rifiuti non conformi e non in calendario per la giornata”.

“Una giornata di Pasqua macchiata dall’inciviltà e dalla prepotenza, che spesso mette a rischio chi lavora per gli altri, in servizi pubblici essenziali. lavoratori che non si fermano nemmeno per le festività per garantire i servizi ai cittadini. I due lavoratori – spiega Romano – sono stati costretti a fare ricorso ai sanitari del Pronto Soccorso ed hanno sporto regolare denuncia ai Carabinieri”.

“Come Filcams CGIL, saremo al loro fianco, chiedendo anche ai nostri legali di sostenere i lavoratori in giudizio. Riteniamo che la violenza non possa mai trovare giustificazione, ne alibi, va condannata senza se e senza ma. Auguriamo ai lavoratori una pronta guarigione”. Romano (Filcams Cgil) – che spesso mette a rischio chi lavora per gli altri, in servizi pubblici essenziali. lavoratori che non si fermano nemmeno per le festività per garantire i servizi ai cittadini”.