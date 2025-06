“Lavorando includendo”, parte il progetto che impiega le persone disabili negli stabilimenti balneari

- Advertisement -

SOVERATO (CZ) – Al via il progetto di inclusione delle persone con disabilità che nel corso dell’estate lavoreranno negli stabilimenti balneari di Soverato svolgendo diverse mansioni. Un’iniziativa denominata “Lavorando includendo” ideata dal consigliere regionale Ernesto Francesco Alecci e dall’associazione Afrodite.

Dotati di t-shirt personalizzata con il logo del progetto, le persone coinvolte, assunte con regolare contratto, si occuperanno dell’accoglienza, dei servizi in spiaggia, del servizio al bar o al ristorante, della cura delle piante nei giardini e di molte altre mansioni. Un progetto accolto con grande entusiasmo dagli operatori di Soverato, tutti favorevoli all’iniziativa per la quale, per questione di disponibilità dei ragazzi, è stato necessario ridurre il numero delle attività coinvolte.

Disabili negli stabilimenti balneari, Alecci presenta anche una proposta di legge

“Oggi realizzo un piccolo grande sogno – ha detto Alecci – Da Soverato parte una grande messaggio di inclusione che può allargarsi a tutta la Calabria. Ho presentato anche un proposta di legge per promuovere in maniera più ampia l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e valorizzare le imprese che investono in responsabilità sociale”.

Alecci ha precisato che il progetto punta a “valorizzare le capacità individuali, favorire l’autonomia e contrastare l’esclusione sociale, attraverso un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni pubbliche, imprese turistiche e terzo settore”.