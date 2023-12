‘L’Anno che verrà’ a Crotone, modifiche alla viabilità in vista dell’evento

CROTONE – Attraverso un monitoraggio continuo delle operazioni di montaggio, il Comune di Crotone sta definendo un assetto della viabilità teso a contemperare le esigenze della produzione con le esigenze dei residenti e degli operatori commerciali, passibili di ulteriori modifiche nei prossimi giorni.

Ecco le nuove disposizioni incidenti sulle singole vie.

Via Cutro (tratto compreso fra incrocio fra via Braille e piazza Pitagora)

Da subito e sino a nuova disposizione è consentito l’accesso e la sosta per 30 minuti con esposizione di disco orario esclusivamente ai corrieri per operazioni di carico e scarico, ai residenti di detta area ed all’utenza delle attività commerciali presenti nel tratto di strada sopra indicato

Via Mario Nicoletta (tratto compreso fra incrocio fra via Braille e piazza Pitagora)

Da subito e sino a nuova disposizione è consentito l’accesso e la sosta per 30 minuti con esposizione di disco orario esclusivamente ai corrieri per operazioni di carico e scarico, ai residenti di detta area ed all’utenza delle attività commerciali presenti nel tratto di strada sopra indicato

Viale Regina Margherita (portici)

Da subito e sino alle ore 4:00 del 19 dicembre 2023 (data di arrivo di nuovi mezzi e attrezzature comunicata da RAI) è consentito l’accesso e la sosta nella via per soli 30 minuti con esposizione di disco orario esclusivamente ai corrieri per operazioni di carico e scarico, ai residenti di detta area ed all’utenza delle attività commerciali presenti nel tratto di strada sopra indicato.

Dalle ore 4:00 del 19.12.2023 fino alle ore 7:00 del 06.01.2024 è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata sul tratto di Viale Regina Margherita compreso tra l’incrocio con Via Mario Nicoletta e la rotatoria di via Ruffo.

Via Silvio Messinetti

Da subito e sino a nuova disposizione è consentito il transito tra via Poggioreale e via Messinetti.

L’annunciata inversione del senso di marcia fra piazza Umberto e via Pietro Raimondi è differita a data da destinarsi in ragione del transito consentito fra via Poggioreale e via Messinetti.