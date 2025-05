Lamezia-Praga ogni giorno: dalla Calabria decolla la nuova compagnia aerea Smartwings – VIDEO

- Advertisement -

CATANZARO – “Molti mi scrivono dicendo che sto troppo spesso qui, dovrei stare più spesso fuori ma molte delle cose che faccio, le faccio su questo tavolo, su questa scrivania, dove c’è questo aereo”. Così il governatore della Calabria Roberto Occhiuto annuncia, in un video sui social, che una nuova compagnia aerea, la Smartwings, decollerà dall’aereoporto di Lamezia Terme. “Facciamolo decollare, è l’ennesimo decollo, questa volta da Lamezia di una nuova compagnia aerea, la prima compagnia aerea della Repubblica Ceca.

E’ una compagnia che prima organizzava soltanto dei charter tra Lamezia e la Repubblica Ceca e oggi, – precisa il governatore – grazie al lavoro che abbiamo fatto, ha deciso di fare un collegamento stabile, quotidiano, da Lamezia a Praga ogni giorno, andata e ritorno, dal 30 di maggio, poi nei mesi susseguenti farà altri collegamenti verso altre due città della Repubblica Ceca. Occhiuto tiene a ribadire che “mai tanti decolli, mai tanti passeggeri negli aeroporti calabresi come in questi mesi, cifre record”. E chiosa: “per questo, non mi dite che devo stare di meno qui, devo stare qui perché voglio tanti altri risultati costruiti sul mio tavolo”.