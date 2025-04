- Advertisement -

COSENZA – L’Amerigo Vespucci in Calabria fa bis con un doppio appuntamento. La nave scuola più bella del mondo, raddoppia con una doppia tappa in Calabria, che permetterà alle persone di salire a bordo della meravigliosa nave scuola e visitarla gratis. Oltre alla data del 5 e 6 maggio nel porto di Reggio Calabria, già anticipata qualche mese fa, sul sito che gestisce il tour mondiale dell’Amerigo Vespucci nel porti del Mediterraneo è stata inserita da poco più di 48 ore anche una tappa nel porto di Crotone: mercoledì 23 e giovedì 24 aprile. Per quanto riguarda Reggio Calabria le prenotazioni dovrebbero aprire al pubblico sabato 19 aprile. Mentre per la nuova tappa di Crotone inserita, le prenotazioni dovrebbero aprire in questa settimana. Non resta che tenere sotto controllo il sito e attendere l’apertura delle prenotazioni qui.

È bene evidenziare, che si tratta di una data indicativa come spiegato dal sito del tour: “Le date delle tappe sono ancora indicative per motivi di gestione e organizzazione della Nave e del Tour. Per ciascuna città, le prenotazioni NON apriranno prima delle date indicate di seguito. Ciò significa che NON È GARANTITA l’apertura in quella data”.

Ammirando le linee, l’armamento e i colori del veliero più bello del mondo, non si può fare a meno di pensare alla sua storia e al suo destino: è l’antico che continua a vivere. Tra pochi giorni, per tutti, l’occasione unica di ammirare la più antica nave della Marina militare in servizio, all’interno della quale la tradizione si coniuga sapientemente con la modernità, offrendo uno straordinario esempio di come la tecnica dei costruttori navali, dei Maestri d’Ascia e dei calafatai sia in grado di affiancarsi a tutto ciò che l’evoluzione tecnologica riesce a mettere a disposizione.

Fino a 4 persone per singola prenotazione

Per ogni città in cui sarà possibile visitare la nave, verrà pubblicata sul sito una pagina dedicata alla singola tappa, con tutte le informazioni necessarie per prenotare la visita a bordo. L’accesso è consentito tramite un QR code che viene inviato alla persona che ha effettuato la registrazione ed è valido per tutti i partecipanti. È possibile iscrivere fino a un massimo di 4 persone per registrazione inserendo dati nominali con documento in corso di validità.

Amerigo Vespucci in Calabria. Visite a bordo: cosa sapere e le info

Per chi effettua la registrazione prenotando la visita è bene tenere a mente alcune regole: non è possibile, in nessun caso, cambiare orario e/o nominativo dopo la registrazione, i minorenni privi di carta d’identità possono salire a bordo solo se accompagnati inserendo il documento del tutore presente in fase di registrazione, i bambini sotto 1 anno non devono essere registrati nella prenotazione, le carrozzine non possono salire a bordo, ma potranno essere lasciate in banchina, Consigliamo di indossare scarpe comode. Non sono ammesse scarpe aperte o con il tacco. Ancora, gli animali non sono ammessi mentre i cani di piccola taglia possono essere portati solo in braccio. In caso di maltempo, verifica eventuali annullamenti sul sito 2 ore prima dell’evento.

Amerigo Vespucci: la nave scuola che solca i mari dal 1931

“Non chi comincia ma quel che persevera.” È con questo motto che l’Amerigo Vespucci, la storica nave scuola della Marina Militare Italiana, solca i mari da quasi un secolo, incarnando l’eleganza, la tradizione e l’orgoglio italiano. Varata il 22 febbraio 1931 presso i Cantieri Navali di Castellammare di Stabia, la Vespucci è una nave a vela a tre alberi, costruita per addestrare gli allievi ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno. Con i suoi 101 metri di lunghezza, gli alberi imponenti e il profilo inconfondibile, la nave non passa inosservata in nessun porto del mondo.

Ma non sono solo le sue dimensioni o l’aspetto maestoso a colpire: spiccano la cura dei dettagli, la magnificenza delle sue vele, le linee classiche e armoniose a farne un vero simbolo di bellezza navale. Le finiture in ottone lucido, i legni pregiati, le manovre a mano e i colori della bandiera italiana che sventolano fieri raccontano una storia di artigianato, passione e rispetto per il mare.

I numeri della nave militare più bella del mondo

L’Amerigo Vespucci è uno splendido veliero con tre alberi verticali, trinchetto, maestra e mezzana tutti dotati di pennoni e vele quadre, più il bompresso sporgente. Dotata di centinaia e centinaia di cime intessute manualmente (tutte ancora di materiale vegetale, frutto inimitabile di quella nobile arte marinaresca gelosamente custodita presso l’Antica Corderia di Castellammare di Stabia) di varie dimensionati, ordinatamente sistemate. La Vespucci è attrezzata con una superficie velica pari a circa 2.635 metri quadrati.

Dispone di 24 vele in tela olona e di taglio. Con la nave completamente invelata la Vespucci può raggiungere la velocità ci circa 14,6 nodi. La sala comandi è una delle parti più belle ed originali perché accanto a strumenti tecnici di navigazione ormai ritenuti unici nella loro specie, è ricca di tutta quella strumentazione sofisticata quali GPS, satellitari, ecoscan dagli elettronici, ecc… adatti a fornire quelle conoscenze e quelle competenze, nonché la preparazione pratica, necessarie alla moderna navigazione.