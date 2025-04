L’Amerigo Vespucci è in Calabria. Da oggi le visite a bordo sulla nave più bella del mondo – FOTO

- Advertisement -

CROTONE – L’Amerigo Vespucci, la nave scuola più bella del mondo è arrivata al porto di Crotone per la prima tappa calabrese: oggi, mercoledì 23 e domani, giovedì 24 aprile sarà possibile visitare il veliero dalle 13.00 alle 20.00. Il 5, 6 e 7 maggio, invece Nave Amerigo Vespucci sosterà invece presso il porto di Reggio Calabria insieme al Villaggio “IN Italia” che propone un ricco palinsesto di eventi aperti al pubblico. La nave a Reggio Calabria sarà aperta al pubblico giorno 5 maggio dalle 12.00 alle 21.00 e il 6 maggio dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Il 7 maggio il veliero Vespucci sosterà al largo di Scilla per essere ammirata in mare”.

Amerigo Vespucci rende omaggio a Papa Francesco

In segno di lutto per la scomparsa del Santo Padre, la bandiera di nave Amerigo Vespucci, la cui cappella è Chiesa Giubilare, resterà issata mezz’asta e domani non si terrà la cerimonia di benvenuto. “La scomparsa di papa Francesco ci lascia tutti attoniti e sbigottiti. La famiglia della Difesa italiana, e io per primo, si stringe, con affetto e commozione, a tutta la Chiesa cattolica e a tutti i fedeli cristiani che ora stanno pregando per l’anima di un Pontefice che lascia un vuoto in ognuno di noi. Papa Francesco ha guidato, con sapienza, umanità e sacrificio, la vita della sua Chiesa e la voce del suo Magistero si è fatta sentire in tutto il Mondo”. Si raccomanda a tutti i visitatori la massima sobrietà e compostezza in rispetto verso il lutto che ha colpito il mondo intero.

Come accedere a bordo per le persone registrate

L’ingresso avverrà dal varco n. 1 del Molo Giunti del Terminal Crociere (via Miscello da Ripe). L’ingresso nell’area del Porto sarà consentito dalle ore 8.30 al fine di poter salire a bordo per le ore 9.00 circa al termine della salita a bordo delle autorità. Al varco di ingresso del porto domani mattina sarà presente l’ufficio stampa per il controllo accrediti e per eventuali indicazioni.

Intanto il Capitano di vascello Giuseppe Lai, comandante della nave scuola, sta ricevendo a bordo le autorità civili e militari : il Presidente Regione Calabria dott. Roberto Occhiuto; il Prefetto di Crotone dott.ssa Franca Ferraro; il Procuratore della Repubblica di Crotone dott. Domenico Guarascio; il Capitano di Vascello Mario Lauria, in rappresentanza del Comandante Interregionale Marittimo Sud, Ammiraglio di Squadra Vincenzo Montanaro; il Presidente Provincia di Crotone dott. Sergio Ferrari; il Sindaco di Crotone dott. Vincenzo Voce; il Presidente Autorità di Sistema Portuale di Crotone Ammiraglio Ispettore Andrea Agostinelli; il Questore Di Crotone dott. Renato Panvino.

Il tour dell’Amerigo Vespucci

L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dal Ministero della Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi spa e Ninetynine.

Le tappe calabresi del Tour Mediterraneo Vespucci sono rese possibili grazie al sostegno di Regione Calabria, Partner Istituzionale dell’iniziativa, e del Presidente della Regione, Roberto Occhiuto. Come indicato sul sito www.tourvespucci.it sono disponibili dei parcheggi presso il piazzale antistante lo Stadio Ezio Scida, fino a esaurimento posti. Per facilitare gli spostamenti verso l’area portuale, sarà attivo un servizio navetta dedicato, martedì 23 aprile, dalle ore 11:00 alle ore 24:00.