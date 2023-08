L’ambulanza arriva dopo quasi 20 minuti e senza medico, 23enne muore in casa

MONTEPAONE (CZ) – E’ accaduto ancora, stavolta nel Catanzarese, a Montepaone dove una ragazza di 23 anni è deceduta nella propria abitazione in attesa dell’arrivo dei sanitari. Le cause che hanno portato al decesso sono ancora tutte da chiarire. Secondo quanto emerso però, dopo la richiesta di intervento del 118, l’ambulanza sarebbe arrivata quasi 20 minuti dopo e senza il medico a bordo.

I sanitari hanno provato a rianimare la 23enne ma non c’è stato nulla da fare. La famiglia è sconvolta, sotto shock, e ora si attende l’esito dell’esame autoptico disposto dalla Procura della Repubblica di Catanzaro che sul caso, molto diffuso in Calabria e relativo alle ambulanze non medicalizzate, ha aperto un fascicolo d’indagine dopo la denuncia presentata ai carabinieri.