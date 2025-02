Ladri in “trasferta”? Denunciati 3 stranieri. Bloccati mentre si introducevano in case private

- Advertisement -

PIZZO CALABRO (VV) – Durante detti servizi, finalizzati in particolare a prevenire reati predatori contro il patrimonio, tre soggetti georgiani (rispettivamente di 21, 41 e 46 anni) di cui uno con precedenti per furto aggravato, sono stati fermati e denunciati ieri a Pizzo Calabro dal personale della Squadra Mobile per violazione di domicilio. All’arrivo dei poliziotti due soggetti avevano già scavalcato la recinzione di un condominio mentre un terzo, che fungeva da palo, li attendeva all’esterno. I tre stranieri, domiciliati nella provincia di Reggio Calabria, non fornivano giustificazioni circa la loro presenza all’interno del complesso edilizio privato ed al termine delle formalità di rito, venivano denunciati.

A seguito di istruttoria della Divisione Anticrimine, il Questore emetteva nei loro confronti un provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Pizzo per la durata di 4 anni. Sono in corso accertamenti per verificare collegamenti con altro soggetto georgiano arrestato nei scorsi giorni dalla Squadra Mobile per una serie di furti avvenuti in città. Nella circostanza, l’uomo, autore di una serie furti in appartamenti cui si era introdotto mediante chiavi adulterate, era stato identificato attraverso una scrupolosa attività di indagine svolta dalla Squadra Mobile con l’ausilio della Polizia Scientifica. Ristretto il cerchio, l’uomo, veniva successivamente fermato e tratto in arresto presso lo svincolo Vibo-Pizzo mentre stava percorrendo, verso destinazione ignota, l’autostrada A2 direzione Nord.