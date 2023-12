LaC International porta la Calabria oltreoceano, il presidente Maduli su Rlb «un progetto aperto»

COSENZA – Un progetto entusiasmante e ambizioso per creare un ponte dalla Calabria per gli oltre 16 milioni di italiani all’estero tra USA, Canada e Australia. LaC International arriverà oltreoceano dove porterà contenuti e narrazione di una terra che ha visto partire tantissimi calabresi. «Un 2024 che si apre con una missione – spiega il presidente del Gruppo Pubbliemme – Diemmecom – viaCondotti21 – LaC Network, Domenico Maduli, ai microfoni di Rlb – quella di riuscire a creare entusiasmo anche nei calabresi più ostici».

«Come ogni cosa che si realizza – spiega l’editore Maduli – questo progetto è frutto di una visione che si persegue nel corso degli anni. Il sogno e l’idea, sono quelli di avvicinare e creare un incontro tra il nostro Dna e quello dei calabresi che hanno avuto il coraggio e la necessità di attraversare l’oceano e di costruire. Sulla carta sono 16 milioni di calabresi ma andrebbero moltiplicati per tre, vista la seconda e terza generazione».

«Ognuno di noi ormai, cammina con un ‘oggetto’, un elemento digitale in mano, e viaggia ogni giorno attraverso l’etere. Parliamo in tal caso di ‘connessione multimediale‘ e di contenitore perché noi andiamo a costruire questo percorso di trasmissione di contenuti, in andata e ritorno, attraverso ‘cyber tv’ ovvero apparecchi digitali installati in oltre 300mila residenze in America, che permettono di vedere stabilmente i canali italiani e anche il nostro canale, che è abilitato ad essere preinstallato su queste apparecchiature. Poi attraverso i nostri contenitori on demand cercheremo di creare rete con le emittenti più importanti che sono presenti negli stati principali dell’America».