La tradizione della Calabria a tavola firmata ‘De’ Minimi’: dove i sapori antichi sposano l’innovazione

TROPEA (VV) – Sospeso tra cielo e mare, sorge un luogo incantevole, una destinazione unica, dove bellezza, storia e gastronomia si fondono in un’esperienza indimenticabile: Villa Paola. Fra romantiche terrazze, giardini nobiliari e orti millenari, gli ospiti vivono un viaggio dei sensi fatto di sapori autentici e scoperte sorprendenti, in cui ogni dettaglio racconta una Calabria raffinata e creativa.

L’esperienza a Villa Paola inizia con una passeggiata in uno dei giardini più evocativi della Calabria, custode del tempo e delle storie di chi vi ha abitato. Monaci, famiglie nobili e viaggiatori hanno lasciato il segno, contribuendo a creare un luogo unico, dove bellezza, diversità e integrazione convivono in armonia. Camminare tra i sentieri del giardino significa immergersi nella memoria del passato, circondati da profumi mediterranei e scorci spettacolari su Tropea. Un’esperienza da vivere con tutti i sensi, che si completa con un lunch leggero, un aperitivo al tramonto o una cena sotto le stelle.

De’ Minimi: l’Alta cucina della tradizione Calabrese

Nel cuore di Villa Paola, un tempo antico convento dei frati Minimi, sorge il ristorante De’ Minimi. Ispirata alla regola sobria dell’ordine e alla tradizione contadina, la sua cucina unisce semplicità e ricerca, trasformando ingredienti umili in esperienze sensoriali autentiche. Una cucina etica, che combatte lo spreco e rispetta l’equilibrio naturale degli ingredienti.

Le materie prime provengono direttamente dagli orti di proprietà, coltivati secondo principi di stagionalità e sostenibilità: un legame diretto e genuino con la terra, che valorizza ogni piatto con freschezza e identità. Grazie a questa sua visione consapevole e creativa, il De’ Minimi è stato il primo ristorante di Tropea ad entrare nella Guida Michelin.

La cantina del ristorante celebra con orgoglio la viticoltura regionale, offrendo una selezione accurata delle più rappresentative etichette calabresi, espressione autentica di una tradizione antica e radicata nel territorio. In armonia con questa filosofia, l’esperienza gastronomica si declina in cinque percorsi degustazione, concepiti per accompagnare l’ospite in un viaggio tra sapori autentici e raffinati. Ogni menu può essere ulteriormente valorizzato da una selezione di calici di vino scelti con cura, in abbinamento ideale a ciascuna portata.