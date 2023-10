La stupra dopo averle offerto un passaggio in auto: 23enne a processo

CROTONE – E’ stata fissata per il 27 ottobre prossimo, presso il Tribunale di Crotone, il processo nei confronti di M. P., 23enne crotone, arrestato con l’accusa di presunta violenza sessuale a Cirò Marina nei confronti della vittima, M.S., una giovane donna di 22 anni, originaria di Foligno.

La giovane è difesa da Chiara Pena, legale del foro di Cosenza e il 27 ottobre prossimo verrà ascoltata in incidente probatorio. I fatti risalgo all’agosto 2002, ma l’arresto è avvenuto solo dopo un anno di indagini. Il ragazzo si trova al momento ristretto nel carcere di Vibo Valentia.

I fatti

Dalle risultanze investigative, coordinate Procura della Repubblica di Crotone ed effettuate dai carabinieri, è emerso che il giovane avrebbe violentato la ragazza al termine di una serata della movida. La donna avrebbe chiesto ad un ventenne un passaggio in auto per tornare a casa, quando sarebbe stata abusata sessualmente all’interno dell’autovettura del giovane e lasciata successivamente nelle vie del centro di Cirò. Lì la ragazza avrebbe incontrato degli amici che vedendola scossa, l’avrebbe aiutata a raggiungere la caserma per sporgere denuncia.

I militari hanno immediatamente richiesto l’intervento dei sanitari del 118 che hanno effettuato una visita preliminare sulla giovane, visibilmente scossa, per poi trasferirla in pronto soccorso.

Gli accertamenti degli investigatori sono andati avanti nei mesi a venire, fino a ricostruire il quadro completo che è stato sottoposto alla procura della Repubblica di Crotone. Sono stati anche effettuati controlli sui telefoni cellulari dell’accusato e della vittima così da avere elementi utili a ricostruire la serata.