La storia del piccolo Sebastiano, disabile di 10 anni senza scuolabus. La mamma: “un diritto negato”

SAN LUCA (RC) – Tutti i giorni esce di casa il mattino presto per portare i suoi due figli a scuola prima di entrare in aula nell’istituto in cui insegna a San Luca (Reggio Calabria). In assenza di uno scuolabus, un sacrificio non indifferente per Maria, vedova, madre di Sebastiano un bambino di 10 anni affetto da grave disabilità e costretto alla sedia a rotelle, e della sorellina di 8. “La mia auto è piccola e non è adeguata, ma non ho altra soluzione, è giusto che mio figlio vada a scuola. Dopo anni di battaglie per ottenere uno scuolabus con pedana idoneo al trasporto di una carrozzina, montata anche la pedana, tutto si è bloccato perché non c’è un autista”, denuncia all’Adnkronos Maria A..

“Le mie richieste continuano ed essere ignorate, promesse non mantenute nell’indifferenza generale. A farne le spese una persona con disabilità alla quale viene negato un diritto”, racconta la mamma di Sebastiano, insegnante di sostegno, che per un anno ha vissuto a Torino, dove dopo una sola settimana dal suo trasferimento ha ottenuto uno scuolabus per suo figlio. “Qui a San Luca, nell’ambito scolastico e sanitario, invece siamo abbandonati a noi stessi. E’ come combattere contro ‘mulini a vento’”, dice Maria A. scoraggiata e stanca di quelle che definisce “prese in giro”.

“Finora solo dalla Chiesa si sono fatti sentire nessuna figura istituzionale, tantomeno il Commissario (in quanto il nostra comune è commissariato) ha voluto ricevermi per cercare di risolvere la problematica che va avanti da tempo: una volta è il collaudo, una volta è la pedana, ora l’autista, sta di fatto che lo scuolabus per Sebastiano ancora non c’è”, prosegue Maria ricordando che all’autista è stato fatto un contratto solo di alcuni giorni “per necessità della stessa scuola e per far vedere in eventi pubblici che tutto funziona”. “E’ semplicemente scandaloso: si parla tanto d’inclusione ma effettivamente non si fa nulla per attuarla”, sottolinea infine l’insegnante appellandosi ancora una volta alle istituzioni affinché la situazione di Sebastiano si sblocchi.

L’associazione Coscioni diffida il Comune

Un caso su cui è intervenuta l’Associazione Luca Coscioni, la coordinatrice di Reggio Calabria Maria Teresa Prestanicola Coordinatrice Cellula Coscioni Reggio Calabria, fa sapere che l’associazione «ha inoltrato al Commissario per la provvisoria gestione del Comune una diffida a cessare immediatamente la condotta discriminatoria e a predisporre un servizio di trasporto scolastico adeguato alle esigenze dei disabili. La situazione è stata portata all’attenzione del Prefetto di Reggio Calabria e del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, ai quali è stata inviata per conoscenza la diffida depositata al Comune.

La condotta tenuta dall’Ente viola il divieto di discriminazione per motivi di disabilità introdotto dalla legge n. 67/2006 e riconosciuta dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Si tratta di un atto dovuto atteso che l’anno scolastico è iniziato il 16 settembre u.s. e ancora il servizio di trasporto non è stato attivato. Trascorsi 10 giorni dalla diffida, qualora il Comune non dovesse ottemperare alla richiesta, l’Associazione Luca Coscioni – per il tramite della sezione locale della Cellula Coscioni di Reggio Calabria – agirà nelle sedi competenti per far valere i diritti di Maria e del piccolo Sebastiano, fino a questo momento negati»