La statale 106 nuovamente paralizzata dai trattori. Il sindaco Puccio: «situazione critica»

BOTRICELLO (CZ) – Traffico praticamente bloccato sulla statale 106 a Botricello nel catanzarese, via libera solo per i mezzi di soccorso. Si inasprisce, a otto giorni dall’avvio dei primi presidi, la protesta degli agricoltori e degli allevatori della fascia ionica catanzarese e crotonese che protestano contro la politica agricola dell’Ue, la Pac, e la mancata difesa del settore e che sollecitano maggiore ascolto rispetto all’aumento dei prezzi, alle problematiche legate alla siccità, alla tassazione Irpef e nei confronti dei Consorzi dei bonifica. Una protesta che coinvolge anche i comuni dell’entroterra presilano.

“A Botricello – afferma il sindaco Saverio Simone Puccio – la situazione è davvero molto critica. Abbiamo la circolazione praticamente bloccata sulla statale 106. Ci sono attività commerciali e produttive che, giocoforza, oggi sono rimaste chiuse. Disagi che si aggiungono a disagi. Davvero sembra quasi- aggiunge Puccio – di rivivere la situazione che abbiamo vissuto durante la pandemia. Si è alle prese con una sorta di lockdown forzato”.

Lollobrigida: “le istanze degli agricoltori sono valide ma no a violenza”

“Rispetto ogni manifestazione democratica, in particolare quella di lavoratori che, nel tempo, hanno visto calare il proprio reddito per scelte che certamente non hanno né tutelato l’ambiente né valorizzato la sovranità alimentare del nostro continente” ma “considero sbagliato e ingiustificato ogni atto di violenza, compreso bruciare bandiere delle associazioni agricole come a Viterbo”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida esprimendo solidarietà a Coldiretti “consapevole della validità delle istanze promosse da questo mondo. ll nostro Governo ha restituito centralità all’agricoltura. Obiettivo è una Ue diversa”.

“Non ha alcun senso – aggiunge Lollobrigida – che il fronte degli agricoltori diventi quello di combattere altri agricoltori che si sentono rappresentati dalle associazioni. Ed è per questo che, consapevole della validità delle istanze promosse da questo mondo, esprimo la solidarietà alla Coldiretti, auspicando che nessun uomo e donna, nessun imprenditore agricolo svilisca il proprio impegno per difendere il lavoro, la terra, la produzione, con azioni che nulla hanno a che fare con i principi di rispetto, libertà e democrazia che mai devono mancare e dei quali, proprio gli agricoltori, sono il simbolo più rilevante”.

A Coldiretti, sottolinea ancora il ministro “si deve la battaglia contro il cibo sintetico che l’Italia sta guidando anche in Europa con risultati eccezionali”. Il ministro sottolinea poi che “sin dal suo insediamento il nostro Governo ha restituito centralità all’agricoltura e si è schierato nel contesto dell’Ue a difesa del comparto, senza paura di portare avanti battaglie giuste in difesa di agricoltura, allevamento e pesca”. C’è bisogno, prosegue Lollobrigida “di un fronte comune tra istituzioni e sistema produttivo italiano per valorizzare le nostre potenzialità e rafforzare l’Unione Europea, diversa da quella attuale, in linea con quanto intendevano coloro che la fondarono”.