La salma del piccolo Anas torna in Tunisia, domani un momento di preghiera

LAMEZIA TERME – Si terrà domani, venerdì 9 agosto alle 9.30 in Piazza Mazzini a Lamezia Terme un momento di preghiera per il piccolo Anas e il suo papà. Il bimbo di 6 anni, è una delle tante vittime dell’ennesimo naufragio nel mare calabrese. La sua salma partirà poi per la Tunisia. Il corpo del piccolo era stato ritrovato, su segnalazione di un pescatore, nel tratto di mare compreso fra l’ex pontile SIR e la foce del fiume Amato.

La Procura di Lamezia e le indagini seguite dalla Polizia di Stato hanno consentito di rintracciare una donna che aveva perso, nel naufragio avvenuto tra il 5 e il 6 febbraio, il marito e il figlio di 6 anni. Anas era partito con il suo papà, che risulta ancora disperso, per raggiungere le coste della Sardegna su un gommone con a bordo 18 migranti partiti da Bizerte.