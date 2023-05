La Regione punta a «semplificare i processi amministrativi e aggiornare le leggi datate»

CATANZARO – “Dalla Regione una bella pagina di sintonia amministrativa tra Enti: il Consiglio regionale fornirà personale di supporto amministrativo alla Giunta per l’aggiornamento di leggi regionali datate”. Lo riferisce un comunicato nel quale si precisa che si insedierà domani, alle 10.30, nell’aula commissione del Consiglio, alla presenza del presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, e della vice presidente della Giunta regionale, Giusi Princi, il gruppo di lavoro che avvierà la revisione e l’adeguamento della normativa regionale in materia di istruzione, attraverso una ricognizione della legislazione regionale vigente e la conseguente predisposizione di norme di adeguamento”.

“È la prima volta nella storia della Calabria – affermano in una nota congiunta Mancuso e Princi – che gli uffici legislativi di Giunta e Consiglio lavoreranno in sinergia per l’aggiornamento della normativa regionale. Si inizierà con il dipartimento istruzione, rivedendo la legge sul diritto allo studio, la n. 27 che addirittura risale all’85 e la legge n. 34 relativa al sistema universitario del 2001; a seguire saranno revisionate le leggi regionali datate che interessano altri dipartimenti. Questo aggiornamento permetterà di allinearci alla normativa nazionale e di semplificare i processi amministrativi”.

“Questa operazione – è scritto nella nota – fortemente sostenuta dai presidenti Occhiuto e Mancuso, conferma la totale sintonia che intercorre tra i due Enti. Prezioso, anche nella fase preliminare, è stato il ruolo del segretario generale della Giunta, Eugenia Montilla, e del segretario generale del Consiglio, Maria Stefania Lauria, che, in quest’ultimo caso, in risposta alla richiesta di supporto legislativo, a firma della vice presidente Princi, ha prontamente indicato diverse figure tra cui: dirigenti dell’area del processo legislativo ed assistenza giuridica, funzionari amministrativi con contenuti di alta professionalità in servizio presso l’area processo legislativo, esperti giuridico-amministrativi in servizio presso il settore assistenza giuridica”.

Al tavolo parteciperanno i segretari generali di Giunta e Consiglio, Montilla e Lauria, la dirigente generale del dipartimento Istruzione, Maria Francesca Gatto, la dirigente del settore Istruzione e Diritto allo studio, Anna Perani, il dirigente del settore Formazione e Pari opportunità, Menotti Lucchetta, il dirigente dell’Area Processo legislativo e Assistenza giuridica del Consiglio, Giovanni Fedele, il dirigente del settore Assistenza giuridica, Antonio Cortellaro.