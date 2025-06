La Regione lancia ‘Calabria Live’: media nazionali per rilanciare la sua immagine in Italia e nel mondo

- Advertisement -

CATANZARO – La Regione Calabria rilancia la sua immagine nel panorama nazionale e internazionale con una nuova iniziativa tutta incentrata sul potere della comunicazione: si chiama “Calabria Live” ed è la manifestazione esplorativa lanciata dal Dipartimento Turismo e Marketing territoriale della Regione per selezionare progetti televisivi, radiofonici e digitali che promuovano l’identità e il patrimonio turistico della nostra terra. Lo rende noto la Regione Calabria.

L’obiettivo, è scritto in una nota, “è attrarre grandi produzioni editoriali in grado di valorizzare i luoghi, le tradizioni, il paesaggio e l’anima della Calabria, raggiungendo milioni di spettatori in Italia e all’estero. I programmi dovranno essere trasmessi su canali ad alta visibilità, dalla televisione generalista alle piattaforme digitali, con ascolti certificati da Auditel, Comscore, Agcom o Radioter. L’iniziativa si inserisce nel quadro strategico del Piano regionale di sviluppo turistico 2023-2025 e mira a fare della comunicazione uno strumento centrale per aumentare l’attrattività della destinazione. I format potranno spaziare da talk show ed eventi musicali a documentari e storytelling esperienziali, purché capaci di generare interesse, interazione e un racconto autentico della Calabria”.

“Con Calabria Live – ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese – vogliamo attivare una nuova narrazione della nostra regione, affidandoci ai migliori professionisti dell’audiovisivo e della comunicazione nazionali. Raccontare la Calabria significa valorizzare non solo le sue bellezze naturali, ma anche il talento, la cultura e l’ospitalità che rendono unico il nostro territorio. Vogliamo che la Calabria entri nelle case, nei cuori e nei progetti di viaggio di milioni di persone”.