La Regione Calabria punta sulle Green Communities e investe oltre 2 milioni di euro

- Advertisement -

CATANZARO – “La Regione punta sulle Green Communities, strumento di valorizzazione delle principali risorse naturali calabresi: acqua, boschi, paesaggio. Con specifico decreto adottato dal dipartimento regionale Politiche della Montagna, è stato emanato un avviso pubblico per la realizzazione di piani di sviluppo che individuino le Green Communities quali comunità locali che intendono valorizzare in modo equilibrato le risorse naturali attraverso una programmazione sostenibile dal punto di vista energetico, ambientale ed economico, come da indirizzo espresso dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore Gianluca Gallo”. Lo riferisce una nota dell’ufficio stampa della Giunta regionale.

“L’avviso di recente pubblicazione – riporta la nota – definisce modalità e termini per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle Green Communities, costituite da Comuni definiti montani e/o parzialmente montani, tra loro coordinati e/o associati, che intendano utilizzare in modo equilibrato le principali risorse ambientali di cui dispongono.Le risorse stanziate, attinte al Fosmit 2023, ammontano a euro 2 milioni 100 mila euro. L’agevolazione è concessa nella forma del contributo a fondo perduto e può coprire fino al 100% delle spese ammissibili del Piano. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al dipartimento Uoa Politiche della montagna, foreste, forestazione e difesa del suolo, entro e non oltre il 18 aprile 2025″.