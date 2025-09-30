La promessa di Meloni in Calabria: «Addio al commissariamento della sanità, abbiamo avviato l’iter»

- Advertisement -

CATANZARO – “Sono felice di annunciare che abbiamo avviato l’iter per l’uscita della Calabria dalla gestione commissariale della sanità perché se lo merita”. Così la premier Giorgia Meloni stasera a Lamezia Terme alla manifestazione del centrodestra a sostegno di Roberto Occhiuto insieme al leader di Forza Italia e ministro degli esteri Antonio Tajani e il segretario della Lega, vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini.

Anche il candidato Roberto Occhiuto, aprendo il comizio con i big nazionali, ha ribadito che “la sanità per troppi anni non è stata riformata. Ho preso i medici cubani quando mi è arrivata una delibera dell’Asp di Reggio che prendeva medici a gettone che costano 10 volte in più. Tutti mi attaccavano ora tutti li vogliono. Usciremo dal Commissariamento e faremo la più grande riforma della sanità mai vista. Metteremo sotto un’unica azienda ospedaliera tutti i nosocomi”.