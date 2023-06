«La programmazione dei fondi è fallimentare: la Calabria resta in piena emergenza»

REGGIO CALABRIA (CS) – «La programmazione dei fondi si conferma fallimentare: lo testimonia l’ultimo avviso del Dipartimento rivolto ai Comuni: la solita pioggia di progetti slegati tra loro che faranno restare la Calabria in piena emergenza e in obiettivo 1». Non usa mezzi termini il Pd che sferra un attacco alla maggioranza in Consiglio Regionale.

«Nella sua “dettagliata” relazione fatta in consiglio regionale nell’ultima seduta, l’assessore Minnenna aveva rassicurato tutti negando qualsivoglia criticità in vista del raggiungimento degli obiettivi e nella spesa dei fondi comunitari relativi alla programmazione 2013/2020. Avevamo ragione, dunque, quando denunciammo di essere davanti al fallimento in termini di programmazione da parte del dipartimento della Programmazione unitaria – governato oramai da 4 anni dal centrodestra così come il resto della Regione – evidenziando che il loro obiettivo fosse soltanto quello del mero raggiungimento del risultato finanziario rinunciando ad un concetto che pur alberga nel suo nome e che dovrebbe essere prioritario per una Regione come la nostra, ovvero la programmazione. Il bando di questi giorni, osannato dall’assessore Minenna e dal presidente Occhiuto, rivolto a quegli enti locali dotati di progetti che dovranno essere portati a termine entro dicembre ne è la testimonianza più lampante».

È quanto dichiara il gruppo Pd in Consiglio regionale «L’approssimazione e la mancanza di una strategia di sviluppo e crescita sono manifeste: se si volesse davvero venire incontro alle difficoltà dei Comuni, non si varerebbe una misura di così corto respiro. Non è certo questa la maniera di agevolare e supportare interventi strutturali capaci di impattare significativamente sulla vita economica e sociale delle comunità.

Durante l’ultima seduta di Consiglio – continua la nota – avevamo invitato il governo regionale a cambiare rotta cominciando a coinvolgere le Università e i mondi vitali per la programmazione, avviando un rapporto di collaborazione serio e costruttivo con gli Atenei calabresi. La programmazione 2021-2027, invece, non ha avuto nessuna forma di confronto con gli attori sociali.

E adesso assisteremo a una raccolta di progetti fatta in fretta e furia, senza alcun piano organico e senza alcuna ricaduta sui territori. Quel che però si raggiungerà, sarà il consueto obiettivo primario: spendere e spandere per lasciare la Calabria sempre in obiettivo 1. Anche questa volta, il presidente Occhiuto si autoloderà attraverso i social, ma i fatti iniziano ad essere ogni giorno che passa più forti della macchina mediatica sempre in moto e che, ormai, gira a vuoto».