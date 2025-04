La prima canzone dedicata a Papa Francesco, i fratelli Scicchitano: “grande dolore”

- Advertisement -

CATANZARO – “Nel giorno del ritorno alla Casa del Padre di Sua Santità Jorge Mario Bergoglio, vorrei testimoniare ed esprimere pubblicamente il mio dolore e la mia vicinanza all’intera Chiesa Cattolica”. E’ quanto afferma Maurizio Scicchitano, calabrese, autore e compositore, con il fratello sacerdote, Piero, del brano ‘Come puoi‘, prima canzone dedicata a Papa Francesco all’indomani della sua elezione al soglio pontificio, cantata di Massimo Ranieri il 23 luglio del 2013 in occasione per la Giornata Mondiale della Gioventù di Rio De Janeiro.

“Un Papa grandioso – aggiunge Scicchitano – sempre vicino ai deboli ed ai più bisognosi. Io, che attraverso la musica ho cercato di operare per diffondere il valore della fraterna gratuità, sganciato da ogni logica di interesse o business economico, mi ritrovo in questo momento triste senza la sua presenza fisica, ma consapevole che Lui dal Cielo continuerà a seguire tutti con paterna cura ed amore vero”.

La canzone, realizzata nell’ambito di un progetto benefico incentrato sulla solidarietà e l’aiuto reciproco venne approvata dalla Chiesa Cattolica. Il brano è stato inciso successivamente anche in inglese, “When you can” cantata da Mirella Schisano, e in portoghese-brasiliano “Como podes” cantata da Josè Martillotta.