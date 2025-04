La popstar Lady Gaga condivide video dell’Affrontata di Vibo, boom di visualizzazioni su Tik Tok

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – L’Affrontata di Vibo Valentia, uno dei riti più suggestivi della Pasqua in Calabria, spopola su Tik Tok grazie alla popstar della musica mondiale Lady Gaga che ha deciso di ricondividere sul suo profilo, una clip di pochi secondi. E’ il momento della rappresentazione della Madonna che toglie il manto nero del lutto per la morte del figlio Gesù Cristo, svelando quello turchese a simboleggiare la gioia per la resurrezione. Il clip ripostato da lady Gaga hanno totalizzato a livello mondiale 2,1 milioni di visualizzazioni.

Il gesto di Lady Gaga non è passato inosservato e le immagini non contengono alcuna indicazione esplicità del luogo in cui è stato girato il video originale che propone il rito della Settimana Santa e che si svolge ogni anno nella domenica di Pasqua ma sono bastate poche sequenze per far capire che si trattava dell’Affrontata.

L’artista americana, che vanta origini italiane (i suoi avi provengono da Naso, un piccolo comune in provincia di Messina), ha spesso manifestato affetto e attenzioni per le tradizioni italiane, e questo legame culturale potrebbe averla spinta a dare visibilità al rituale vibonese, che mescola fede, folklore e comunità in un evento che si ripete da secoli. Per Vibo Valentia, si tratta di una inattesa e straordinaria occasione di promozione delle proprie tradizioni religiose e culturali. L’Affrontata, insieme ad altri riti della Settimana Santa, rappresenta infatti un patrimonio immateriale di grande valore, ora improvvisamente proiettato sulla scena globale grazie a un’inattesa “benedizione” social da parte di una delle icone della musica contemporanea.