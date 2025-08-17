La pellicola su Gioacchino da Fiore “Joachim and the Apocalypse” aprirà il London Rolling Film Festival

- Advertisement -

COSENZA – Dopo l’uscita nelle sale italiane lo scorso 5 dicembre 2024, riscontrando un ottimo interesse da parte del pubblico con richieste di proiezioni anche fino a 7 mesi dopo l’uscita, e a seguito del successo all’anteprima a Los Angeles, “Il Monaco che vinse l’Apocalisse” di Jordan River si prepara per la diffusione anche in altri Paesi esteri. L’anteprima in Inghilterra si terrà infatti il prossimo 5 settembre 2025, nel cuore pulsante di London City, al VUE Cinema Piccadilly (uno dei principali operatori cinematografici al mondo) e sarà il film di apertura del London Rolling Film Festival che quest’anno giunge alla XV edizione.

Trailer

La Delta Star Pictures ha annunciato che la settimana successiva, ossia il 12 settembre 2025, si terrà anche a Roma al The Space Cinema Moderno in Piazza della Repubblica la proiezione in versione inglese del film, con sottotitoli in italiano. Sarà quello di Roma quindi l’ultimo evento al cinema con presenza del regista, cast e ospiti speciali, prima dell’uscita del film in streaming in USA su Amazon Prime.

La pellicola è liberamente ispirata alle visioni dell’apocalisse descritte da Gioacchino da Fiore (Celico, 1130 circa – Pietrafitta, 30 marzo 1202) abate, teologo e filosofo italiano le cui riprese, iniziate il 20 giugno 2022, si sono concluse nel dicembre seguente, e si sono svolte in diverse regioni italiane, tra cui Lazio e Calabria.