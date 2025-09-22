HomeCalabria

La nuova sfida di Sorical: singolarizzare le utenze idriche condominiali. Bolletta dell’acqua più equa e trasparente

I condomini potranno dire addio al contatore unico: bollette dell'acqua individuali, consumi più equi e responsabilità diretta di ogni utente per una gestione trasparente dell’acqua. Chi più spreca più paga

COSENZA – Bolletta dell’acqua più chiara, consumi sotto controllo e maggiore responsabilità individuale. Sono questi gli obiettivi della campagna che Sorical, in collaborazione con Arrical, ha lanciato anche a Cosenza e provincia per promuovere la singolarizzazione delle utenze condominiali.

L’iniziativa, già attiva a livello regionale, mira a superare il tradizionale sistema del contatore unico condominiale, che da anni crea non pochi problemi agli amministratori e ai residenti. A oggi, infatti, un solo contratto copre interi edifici, con un’unica bolletta intestata al condominio. Tocca poi all’amministratore ripartire i consumi tra i vari inquilini, spesso tra contestazioni e difficoltà di gestione.

Singolarizzazione delle utenze: bolletta dell’acqua personale

Il nuovo modello prevede l’installazione di contatori smart individuali in ciascun appartamento, collegati in telelettura a Sorical. In questo modo, ogni famiglia o attività commerciale diventa contraente diretto della società idrica, ricevendo la propria bolletta personale e gestendo in autonomia pagamenti, letture e servizi digitali tramite la piattaforma My Sorical.

Il contatore principale non sparisce

Il contatore principale non sparisce, ma resta a copertura delle parti comuni (scale, giardini, garage), con una bolletta unica a carico del condominio. Per i condomini interessati la procedura si articola in più fasi:

Manifestazione d’interesse da parte dell’amministratore condominiale a Sorical
Sopralluogo tecnico da parte dei tecnici Sorical per verificare l’idoneità dell’impianto interno e l’accessibilità dei punti di misurazione
Delibera dell’assemblea condominiale, con le maggioranze previste dal Codice Civile, per approvare il passaggio al modello “padre-figlio” (contatore generale + contatori singoli)
Installazione e attivazione dei contatori smart, con la sottoscrizione dei contratti individuali da parte dei singoli utenti.

Bolletta dell’acqua personale e trasparenti: i vantaggi per i cittadini

Ogni famiglia pagherà solo ciò che consuma e ci sarà maggiore equità: chi spreca più acqua paga di più, chi risparmia vede riconosciuto il proprio comportamento virtuoso. Con i servizi digitali ci sarà l’autolettura, bollette dell’acqua online e domiciliazione bancaria direttamente da My Sorical.

Previsto ance un Bonus idrico: con la singolarizzazione ogni utente potrà richiedere individualmente il bonus sociale idrico, un’opportunità che con il contatore unico era difficilmente accessibile.

Le sfide da affrontare

Non mancano, però, le criticità. In molti palazzi storici nei quartieri più datati, l’impianto idrico interno potrebbe richiedere lavori di adeguamento, con costi a carico del condominio. Inoltre, la delibera assembleare potrebbe rivelarsi un ostacolo, specie in edifici con numerosi proprietari e inquilini. «La singolarizzazione delle utenze è prima di tutto una rivoluzione culturale – spiegano da Sorical – perché responsabilizza ciascun cittadino sul proprio consumo e consente una gestione più efficiente della risorsa idrica, preziosa e limitata».

 

