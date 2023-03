REGGIO CALABRIA – Nave Diciotti della Guardia costiera ha cambiato porto e non arriverà a Reggio Calabria così come era previsto. Lo ha reso noto la Prefettura di Reggio CalabriA: i profughi approderanno ad Augusta o a Catania. La nave ha a bordo circa 600 migranti: 526 trasferiti dall’hotspot di Lampedusa a causa delle condizioni di Sovraffollamento in cui si trova la struttura e gli altri soccorsi in mare durante la navigazione.

