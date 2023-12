MILANO – È stata una sfida fino all’ultima nota tra tutti i finalisti, quella che ha assegnato giovedì sera l’X Factor 2023 a Sarafine. La nuova rivelazione del programma targato Sky, in quota Fedez, ha dominato il podio, seguita dagli Stunt Pilots al secondo posto e dal Solito Dandy, terzo (entrambi in quota Dargen D’Amico), oltre a Maria Tomba, al quarto posto e compagna di squadra della vincitrice.

Sarafine, all’anagrafe Sara Sorrenti, cantautrice e produttrice elettronica, 35 anni, di origini calabresi e trasferita a Bruxelles, ha conquistato il pubblico del televoto alla finale del programma con un duetto internazionale insieme agli Ofenbach, con l’inedito Malati di Gioia e con un medley dei suoi cavalli di battaglia portati in scena durante il suo percorso ad X Factor. “Non mi sento paladina di una generazione – ha detto Sarafine – ma ho capito che in tanti si sono trovati in una situazione simile alla mia. Mi sono trovata a chiedermi il perché, ad un certo punto, dalla Calabria mi trovavo a lavorare in Lussemburgo e a fare meeting aziendali senza esserne soddisfatta“.

“Ho affrontato le mie paure – ha detto ancora la vincitrice di XF 2023 – e me ne sono fregata dell’età e dei limiti imposti da una visione sociale per la quale a trent’anni devi già sapere chi sei e non puoi più cambiare. Mi sono detta spesso che sarei tornata in Italia solo per fare musica e forse ora potrebbe capitare, chissà“. Sul secondo gradino del podio, gli Stunt Pilots, che hanno portato nello show di Sky la loro visione della musica. “Per noi X Factor è stata l’occasione per guardarci allo specchio – hanno commentato dalla band – e se ad inizio anno ci siamo detti che dovevamo andare a Berlino, in Thailandia e fare X Factor, siamo riusciti a fare tutto. Abbiamo fatto quello che ci sentivamo di fare, accompagnando anche la nostra visione con i consigli che ci arrivavano durante il percorso. Abbiamo sempre avuto chiaro quello che volevamo e siamo stati fortunati a lavorare con Dargen e con un team che ci ha capiti subito”. Il Solito Dandy ha conquistato invece il terzo posto alla finalissima e ha puntato su carisma e collaborazione. “Non c’è mai stata competizione – ha commentato il cantautore – ma più uno spirito di sopravvivenza condiviso tra tutti. Eravamo commossi per esserci trovati noi quattro in finale. Sono fiero del mio percorso. Ho imparato a confrontarmi con i consigli e ad essere anche flessibile per farmi trasportare, pur mantenendo le mie posizioni sul mio modo di fare musica. Sogno di collaborare con Stefano Bollani, Ornella Vanoni e Paolo Conte”.

Dal quarto posto della classifica finale di X Factor 2023, anche Maria Tomba punta ad un futuro con le note in primo piano. “Sono partita per l’avventura di X Factor in in maniera non del tutto consapevole di quello che ero – ha commentato la voce dell’inedito Crush – mentre ora posso dire esserlo di più, sia a livello umano che artistico. In Italia stimo tantissimo Elisa e Madame e a livello internazionale Taylor Swift e i Maneskin”. L’ultimo live show di X Factor 2023, ieri su Sky Uno/+1 e in simulcast su Tv8, ha registrato 1.172.000 spettatori medi, con uno share complessivo del 7%.