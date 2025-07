La ministra per le Disabilità in Calabria, incontro istituzionale con associazioni, enti e operatori

- Advertisement -

CATANZARO – “Sono felice di annunciare che domani, martedì 29 luglio, alle ore 10, la Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, sarà in Calabria per un importante incontro istituzionale con le realtà associative che operano quotidianamente al fianco delle persone con disabilità. L’incontro si terrà nella sala verde della Cittadella regionale e rappresenterà un momento di ascolto e confronto aperto a tutte le associazioni, enti e operatori che lavorano nel settore della disabilità nella nostra regione. Un’occasione preziosa per condividere esperienze, proposte e criticità direttamente con le istituzioni nazionali, al fine di costruire insieme politiche più inclusive e concrete”. Così l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Caterina Capponi, annuncia la visita della Ministra Locatelli, che testimonia l’attenzione del Governo verso il mondo della disabilità e verso le istanze delle regioni, in particolare del Mezzogiorno.

“Riteniamo fondamentale – aggiunge l’assessore Capponi – che le politiche pubbliche nascano dal territorio, dall’ascolto diretto di chi opera con competenza e dedizione in questo ambito delicato. La presenza della Ministra è per noi un segnale di grande attenzione istituzionale e un’opportunità per rafforzare sinergie tra enti locali, terzo settore e Governo”.

Dopo l’incontro istituzionale in Cittadella, nel tardo pomeriggio, la visita proseguirà a Siderno, presso la Villa Comunale (Lungomare delle Palme), dove la Ministra incontrerà l’associazione “I Girasoli della Locride Special Olympics”, per conoscere da vicino le esperienze locali e i percorsi di inclusione attivati nel territorio. “Continueremo a lavorare – conclude l’assessore Capponi – per rendere la Calabria una terra sempre più accogliente e accessibile, dove nessuno resti indietro”.