«La meraviglia di stare al mondo». Patrimonio storico, bellezze naturali e salute

VIBO VALENTIA – Abbiamo un patrimonio storico, culturale e paesaggistico ineguagliabile: la Calabria è la regione con quattro parchi naturali, con due mari che bagnano le sue coste, con 19 località da bandiera blu e con 16 tra i Borghi più belli d’Italia. Impossibile trovare un insieme di tante meraviglie in poche centinaia di chilometri come da noi. È considerata dai più il paradiso del buon cibo e del mangiar sano e le produzioni agricole ed agroalimentari sono sinonimi di eccellenza, frutto del lavoro di imprese che hanno fatto del made in Calabria la loro missione. Nelle situazioni difficili, poi, siamo la comunità unita che dà il meglio di sé, capace di grandi gesti di altruismo e generosità, ma nella normalità cerchiamo la bellezza altrove, diamo spesso per scontata una fortuna da amare, conservare, valorizzare. E di cui andare fieri.

La Calabria e la calabresità saranno nuovamente al centro del secondo appuntamento di Meraviglie di Calabria, promosso dal Gruppo del Corriere della Calabria, che si terrà a Vibo Valentia – nei saloni dello splendido Palazzo Gagliardi, il 26 e 27 maggio 2023 e che vedrà la partecipazione di: Sebastiano Barbanti – Presidente Bcc Calabria Ulteriore, Alberto Statti – Presidente Confagricoltura Calabria, Aldo Ferrara – Presidente Unindustria Calabria, Silvano Barbalace – Segretario Confartigianato Calabria, Vitaliano Papillo – Presidente GAL Terre Vibonesi, Gianluca Gallo – Assessore Risorse agroalimentari, Rosario Varì – Assessore allo Sviluppo Economico, e Filippo Mancuso – Presidente Consiglio regionale della Calabria.

Ma la due giorni sarà, più di tutto, l’occasione per accendere un faro sulla sanità, sulla salute e sui corretti stili di vita – compresi quelli alimentari – per prevenire l’insorgenza di gravi patologie oncologiche. Al dibattito: “La meraviglia di stare al mondo” daranno il loro contributo tra gli altri: Roberto Burioni, virologo e divulgatore scientifico, Michele Caporossi di “One Health Foundation”, Antonino De Lorenzo, Ordinario di Nutrizione Umana Università Tor Vergata, Giovambattista De Sarro – Rettore Università Magna Graecia Catanzaro, Giuseppe Zimbalatti – Rettore Università degli Studi di Reggio Calabria, Ugo Cappellacci, presidente della Commissione parlamentare Affari Sociali, Giuseppe Mangialavori – Presidente Commissione Bilancio Camera, Marcella Panucci, Capo Gabinetto Ministero Università e Ricerca, Roberto Occhiuto – Presidente Regione Calabria, Camillo Falvo – procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Alberto Barachini – sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Informazione e all’Editoria e Orazio Schillaci, Ministro della Salute.

E per gli appassionati di Calabria e calabresità, nella due giorni, sarà anche possibile visitare la mostra “Fatti ad Arte” allestita da Gianni Cortese, con la partecipazione dell’orafo Michele Affidato e con protagonisti, i partners di Meraviglie di Calabria: Michele Affidato, Amaro 0968, Birrificio Lametus, Cantine Librandi, Cantine Ferrocinto, Cantine Ippolito 1845, Cantine Statti, Cantine Nesci, Cantine Giraldi&Giraldi, Costantino Olio di Calabria, Pastificio Pirro e Feelsud, Gruppo Gambilongo Caffè, Lanificio Leo, Migliarese Confetture, Nature Med, Oleificio Manfredi, Oleificio Perrone, Opificio Santa Maria del Cedro, Perla di Calabria, Consorzio valorizzazione e tutela delle nocciole, Talarico cravatte, Antonino Montesanto, Ceramiche di Squillace, Ceramiche di Seminara ed I Vancali di Tiriolo.