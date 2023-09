La marijuana nascosta nell’origano e una pianta nel giardino, arrestato dalla Polizia

VIBO VALENTIA – Gli agenti della squadra mobile, hanno arrestato venerdì scorso un 44enne vibonese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A seguito di una perquisizione in un’abitazione della frazione di Porto Salvo hanno scoperto 165 grammi di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Parte dello stupefacente era stato abilmente occultato all’interno di una busta in plastica contenente dell’origano sita nel vano ripostiglio, mentre il rimanente quantitativo di marijuana era contenuta in un secchiello riposto, unitamente a materiale di varia natura, sul terrazzo.

Nell’area adibita a giardino, sul retro dell’abitazione, è stata infine rinvenuta e sequestrata, una pianta di canapa indiana, con infiorescenze, dell’altezza di 1,77 metri. Tratto in arresto, il 44enne è stato rimesso in libertà, ma resta comunque indagato.