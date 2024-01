La mareggiata fa crollare un pezzo di strada sulla SS18 tra Campora e Nocera

Nocera Terinese – L’ondata di maltempo che investe la Calabria da alcuni giorni continua a provocare disagi. Frane e smottamenti si sono verificati lungo la fascia tirrenica della regione, dove le temperature sono rigide, mentre abbondanti sono state le nevicate sulle zone interne. Pioggia battente per tutta la notte in molte località.

In particolare, un cedimento lungo la statale 18 fra Campora San Giovanni e il comune di Nocera Terinese, zona della costa tirrenica già martoriata dall’erosione. Si è resa necessaria la chiusura di parte della carreggiata in un tratto della statale a causa di un cedimento, con attivazione di impianto semaforico. Sul posto è intervenuto personale Anas e, per monitorare la situazione, anche Giuseppe Ruperto, consigliere comunale di Nocera con delega alla tutela del territorio. Intanto la zona continua ad essere interessata dal maltempo.